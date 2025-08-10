Icon Menü
Allgäu Comets: Nervenkitzel in der GFL endet mit 35:42-Niederlage gegen Ravensburg Razorbacks

American Football

So gaben die Allgäu Comets den Sieg in Ravensburg aus der Hand

Die Allgäu Comets kassieren im Kampf um die Play-offs eine bittere 35:42-Niederlage in Ravensburg. Für die Kemptener war es die vierte Pleite in Folge.
Von Felix Kerscher
    • |
    • |
    • |
    Erst gegen Ende einer spannenden GFL-Partie hatten die Ravensburg Razorbacks (hinten Alex Mashak) die Allgäu Comets (vorne Receiver Dominik Hörner) im Griff. Ravensburg gewann das Spiel mit 42:35.
    Erst gegen Ende einer spannenden GFL-Partie hatten die Ravensburg Razorbacks (hinten Alex Mashak) die Allgäu Comets (vorne Receiver Dominik Hörner) im Griff. Ravensburg gewann das Spiel mit 42:35. Foto: Florian Wolf

    Auf dem Weg in die Play-offs der German Football League (GFL) haben die Allgäu Comets einen bitteren Rückschlag kassiert. Die Allgäuer unterlagen vor 1214 Zuschauern im Teledata-Stadion in Weingarten den Ravensburg Razorbacks mit 35:42 (13:0, 7:7, 8:14, 7:21). Dabei führten die Comets bereits zwischenzeitlich sogar mit 35:14 - gingen aber nach dreiwöchiger Spielpause leer aus.

