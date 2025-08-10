So gaben die Allgäu Comets den Sieg in Ravensburg aus der Hand

Auf dem Weg in die Play-offs der German Football League (GFL) haben die Allgäu Comets einen bitteren Rückschlag kassiert. Die Allgäuer unterlagen vor 1214 Zuschauern im Teledata-Stadion in Weingarten den Ravensburg Razorbacks mit 35:42 (13:0, 7:7, 8:14, 7:21). Dabei führten die Comets bereits zwischenzeitlich sogar mit 35:14 - gingen aber nach dreiwöchiger Spielpause leer aus.
American Football
