Allgäu Comets starten gegen Aufsteiger Pforzheim

Bis zum Start der Saison 2025 in der German Football League (GFL) sind es noch ein paar Monate, doch schon vor dem Jahreswechsel wissen die Allgäu Comets, wann die Duelle gegen die Konkurrenz in der Südstaffel der GFL anstehen.

Der Ligaverband gab den Rahmenterminplan und die Spieltermine bekannt. In der Südstaffel treten neben den Allgäu Comets auch die Schwäbisch Hall Unicorns, Straubing Spiders, Munich Cowboys, Kirchdorf Wildcats, Razorbacks Ravensburg, Allgäu Comets, Saarland Hurricanes sowie die Pforzheim Wilddogs, Aufsteiger aus der GFL 2 an. Gegen Pforzheim bestreiten die Comets um Cheftrainer Elias Gniffke auch ihr erstes Saisonspiel.

Auch 2025 gibt es zwei Interconference-Spiele

Wie in der vergangenen Spielzeit gibt es auch 2025 zusätzlich zwei Interconference-Spiele pro Mannschaft. Dabei treten die vier im Vorjahr Gleichplatzierten der Staffeln aus beiden Regionalgruppen gegeneinander an, was für jedes Team ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft aus der anderen Regionalgruppe bedeutet. Damit bestreitet jedes GFL-Team insgesamt zwölf Spiele in der regulären Saison.

In der Nordstaffel der GFL spielen der amtierende Meister Potsdam Royals, New Yorker Lions Braunschweig, Berlin Rebels, Paderborn Dolphins, Dresden Monarchs, Hildesheim Invaders, Kiel Baltic Hurricanes und die Düsseldorf Panther (Aufsteiger aus der GFL2).

GFL-Saison 2025: So läuft die Qualifikation für die Play-offs

Für die Ermittlung der Play-off-Teilnehmer in der GFL werden nach Abschluss der Hauptrunde Gesamttabellen für die Nord- und die Südgruppe erstellt. Die jeweils vier bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Play-offs. Die letztplatzierten Teams jeder Gruppe müssen in der Relegation gegen die Erstplatzierten der Gesamttabellen der GFL 2 antreten.

Die GFL-Saison 2025 Rahmentermine



Ende der Hauptrunde: 6./7. September

Playoff-Viertelfinale: 20./21. September

Playoff-Halbfinale: 27./28. September

Relegationsspiele: 20./21. September und 27./28. September

GFL-Bowl: 11. Oktober Die Spiele der Allgäu Comets Samstag, 10. Mai, 16 Uhr: Pforzheim Wilddogs – Allgäu Comets Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr: Allgäu Comets – Saarland Hurricanes Samstag, 7. Juni, 16 Uhr: Allgäu Comets – Schwäbisch Hall Unicorns Sonntag, 15. Juni, 15 Uhr: Razorbacks Ravensburg – Allgäu Comets Samstag, 5. Juli, 16 Uhr: Saarland Hurricanes – Allgäu Comets Samstag, 20. Juli, 15 Uhr: Allgäu Comets – Pforzheim Wilddogs Sonntag, 26. Juli, 16 Uhr: Allgäu Comets – Munich Cowboys Samstag, 9. August, 16 Uhr: Kirchdorf Wildcats – Allgäu Comets Samstag, 16. August, 16 Uhr: Allgäu Comets – Hildesheim Invaders Samstag, 23. August, 19 Uhr: Straubing Spiders – Allgäu Comets Sonntag, 31. August, 15 Uhr: Allgäu Comets – Razorbacks Ravensburg Samstag, 6. September, 16 Uhr: New Yorker Lions – Allgäu Comets

