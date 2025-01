Das steckt hinter dem Allgäu-Radmarathon – Wir stellen das neue Breitensportevent vor

Das ist beim Allgäu-Radmarathon geplant:

Ein Tag, drei Distanzen und ein großes Radsportfest. Der Allgäu-Radmarathon feiert am Samstag, 24. Mai, Premiere. Start und Ziel befinden sich am Marktplatz in Isny. Die Strecken führen aber nahezu durchs gesamte Allgäu. Zur Auswahl stehen 80 km (960 Höhenmeter), 120 km (1420 Höhenmeter) und 200 km (3090 Höhenmeter). Die genauen Strecken möchte Organisator Uli Mutscheller erst wenige Tage vor dem Event veröffentlichen. „Das soll den Spannungsbogen aufbauen. Bei vielen Radmarathons wird das ähnlich gehandhabt. So viel sei aber verraten. Wir werden das Allgäu in all seinen Facetten präsentieren. Es wird ein Mix aus Bergen, Seen und Kühen.“