Großes Triathlon-Spektakel im Allgäu: Hier gibt es die besten Plätze für Zuschauer

Das Mega-Event der Triathlon-Szene im Allgäu steht am Wochenende auf dem Programm: Der Allgäu-Triathlon in Immenstadt steigt von Freitag, 15. August, bis Sonntag, 17. August.

Erstmals im Allgäu: Triathlon-Bundesliga

Am Freitag macht erstmals die 1. Triathlon-Bundesliga Halt in der Region. 14 Frauen- und 16 Männerteams, insgesamt über 140 Bundesliga-Profis, sind in Immenstadt dabei und kämpfen um Punkte in der Gesamtwertung. Die Bundesliga-Rennen der Männer und Frauen werden live im Bayerischen Rundfunk im TV sowie online im Livestream übertragen. Die Frauen starten um 16.30 Uhr, die Männer um 18 Uhr.

Die Athletinnen und Athleten starten in der Sprintdistanz: 750 Meter Schwimmen, 19,4 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Info für Zuschauer: Die Strecken beim Allgäu Triathlon

Am Sonntag, 17. August, folgen die Wettkämpfe für Profis wie Hobby-Sportlerinnen und -Sportler. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten über die Sprintdistanz, die olympische Distanz oder die Mitteldistanz. Die Strecken im Überblick:

Allgäu CLASSIC (1,9 km Schwimmen – 92 km Radfahren – 20 km Laufen)

Allgäu OLYMP (1,5 km – 46 km – 10 km)

Allgäu SPRINT (0,5 km – 29 km – 5 km)

Allgäu CLASSIC Staffel (1,9 km – 92 km – 20 km)

Gute Plätze für Zuschauer beim Allgäu Triathlon 2025

Start und Ziel ist in Bühl am Alpsee. Wer alle drei Teildisziplinen erleben will, ist dort am besten aufgehoben. Denn die Wege zum Schwimmausstieg, zur Wechselzone sowie zur Lauf- und Radstrecke sind nicht weit.

Gute Stimmung herrscht am Kalvarienberg in Immenstadt, wo die Oberschenkel ordentlich brennen, wenn sich die Sportlerinnen und Sportler auf dem Rad nach oben kämpfen. Angefeuert werden sie dabei von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern – auch mit Kuhglocken. Traditionell stehen am Kalvarienberg die meisten Menschen.

Der beste Platz zum Zuschauen an der Laufstrecke ist der Kuhsteig oberhalb des Alpsees. Dort geht es für die Sportlerinnen und Sportler zwischen Zuschauer-Massen hindurch ordentlich steil bergauf. Oben angekommen, wartet eine Verpflegungsstelle auf die Läuferinnen und Läufer.

Allgäu Triathlon 2025: Öffnungszeiten der Expo

Am Renn-Wochenende von Freitag bis Sonntag hat die Expo in Bühl am Alpsee auch für interessierte Zuschauer geöffnet. Die Öffnungszeiten:

Freitag: 14 bis 20 Uhr

Samstag: 9 bis 18 Uhr

Sonntag: 9 bis 17.30 Uhr