FC Bayern gibt Allgäuer Talent Paul Wanner nach Eindhoven ab

Der FC Bayern gibt laut einem Medienbericht einen weiteren Offensivspieler ab. Wie der Sender Sky meldet, einigte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister auf einen Transfer von Paul Wanner zur PSV Eindhoven. In dem Bericht ist von einer Ablösesumme von mindestens 15 Millionen Euro die Rede und auch von einer Rückkaufoption, die sich die Münchner sicherten. Die beiden Vereine und der 19 Jahre alte Spieler äußerten sich zunächst nicht dazu.

Paul Wanner nahm bei FC Bayern noch am Team-Shooting teil

Laut Sky sollte Wanner noch am Mittwoch von München in die Niederlande reisen, wo dann der Medizincheck ansteht. Der Teenager wurde im Nachwuchs der Bayern ausgebildet, in den vergangenen Spielzeiten dann aber bereits an die SV Elversberg (2023/24) und den 1. FC Heidenheim (2024/25) verliehen. Kurios: Am Mittwochmorgen nahm Wanner mit dem ganzen Team noch in Lederhosen an einem Fotoshooting der Bayern für einen Biersponsor teil.

Icon Galerie 12 Bilder Kometenhafter Aufstieg: Vom SV Amtzell über den FV Ravensburg kam Paul Wanner (19) zum FC Bayern, wo er seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben hat.

Paul Wanner kommt aus Amtzell bei Wangen im Allgäu

Der Kader der Münchner verkleinert sich damit weiter - dabei hatten jüngst unter anderem Trainer Vincent Kompany und Stürmerstar Harry Kane dies angesprochen und auf Neuzugänge gehofft. Bayerns Vereinspatron und Ehrenpräsident Uli Hoeneß sagte der «Süddeutschen Zeitung» nun aber, dass er keine feste Neuverpflichtung mehr in diesem Sommer wolle. Einzig noch ein Spieler für die Offensive soll für ein Jahr ausgeliehen werden, sagte er.

Paul Wanner ist in Amtzell aufgewachsen. Die Gemeinde hat 4200 Einwohner, liegt direkt hinter Wangen und bildet mit der Stadt auch eine Verwaltungsgemeinschaft (zusammen mit Achberg). Seine Mutter ist Österreicherin. Vater Klaus, ein Maschinenbauingenieur, war früher selbst Fußballer – und in der Region ein richtig guter.

Paul Wanner wird laut einem Medienbericht vom FC Bayern nach Eindhoven verliehen. Foto: Harry Langer/dpa

Das ist Paul Wanner

Größe: 1,86 Meter

Jugend: aufgewachsen in Amtzell (bei Wangen im Allgäu)

Staatsangehörigkeit: deutsch, österreichisch (Mutter ist Österreicherin, Vater ist Deutscher)

Position: Offensives Mittelfeld, Außenbahn

Stationen: SV Amtzell, FV Ravensburg, FC Bayern München, SV Elversberg, 1. FC Heidenheim

Bundesliga-Debüt: 7. Januar 2022 gegen Gladbach.

Instagram: paul_wanner_ (mehr als 190.000 Follower, Stand: September 2024)