Allgäuer Sportler tritt mutig bei WM der Transplantierten in Dresden an – seine Geschichte!

Nach zweiter Transplantation

Dieser Allgäuer nimmt an der WM der organtransplantierten Sportler teil

Ein Kämpfer gegen alle Widerstände: Hannes Schippl hat zwei Nierentransplantationen hinter sich. Nun will der 41-Jährige bei der WM in Dresden überzeugen.
Von Tobias Giegerich
    • |
    • |
    • |
    Roland Kaiser, Schlagersänger und Botschafter, und Tamara Schwab, Botschafterin und Teilnehmerin, während einer Pressekonferenz für die World Transplant Games 2025 im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden. An der Weltmeisterschaft für Sportler mit Organtransplantationen nimmt auch der Oberallgäuer Hannes Schippl teil.
    Roland Kaiser, Schlagersänger und Botschafter, und Tamara Schwab, Botschafterin und Teilnehmerin, während einer Pressekonferenz für die World Transplant Games 2025 im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden. An der Weltmeisterschaft für Sportler mit Organtransplantationen nimmt auch der Oberallgäuer Hannes Schippl teil. Foto: picture alliance/dpa

    Erstmals ist Deutschland Schauplatz der „World Transplant Games“ – der Weltmeisterschaften organtransplantierter Sportler. Bis zu 2500 Sportlerinnen und Sportler aus über 60 Nationen werden in Dresden erwartet. Die World Games sind eine internationale Multisport-Veranstaltung, die seit 1978 alle zwei Jahre stattfindet. Seit dieser Woche werden Wettkämpfe in 17 Sportarten, darunter Leichtathletik, Schwimmen, Golf, Fußball, Basketball oder Radfahren, ausgetragen.

