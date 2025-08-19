Dieser Allgäuer nimmt an der WM der organtransplantierten Sportler teil

Erstmals ist Deutschland Schauplatz der „World Transplant Games“ – der Weltmeisterschaften organtransplantierter Sportler. Bis zu 2500 Sportlerinnen und Sportler aus über 60 Nationen werden in Dresden erwartet. Die World Games sind eine internationale Multisport-Veranstaltung, die seit 1978 alle zwei Jahre stattfindet. Seit dieser Woche werden Wettkämpfe in 17 Sportarten, darunter Leichtathletik, Schwimmen, Golf, Fußball, Basketball oder Radfahren, ausgetragen.
Nach zweiter Transplantation
