Der zweite Platz von Tim Wenisch beim Hyrox-Wettkampf in Hongkong war keine Selbstverständlichkeit. Der 26-Jährige aus Dietmannsried hatte in den vergangenen Monaten mit Verletzungssorgen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen - nun ist der Allgäuer endgültig zurück in der Weltspitze.

