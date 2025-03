So lief das Allgäuer Volleyball-Duell

Sie sind Freundinnen, wurden beim SV Mauerstetten groß und trafen nun einmal mehr als Kontrahentinnen auf dem Volleyball-Feld aufeinander: im Allgäuer Duell unterlag Simona Dammer mit dem viertplatzierten TV Altdorf im drittletzten Saisonspiel der 2. Bundesliga dem TV Planegg Krailling mit 3:1. Der praktisch schon als Meister feststehende TV hatte schon das Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Es war nicht das erste Duell der beiden Allgäuerinnen: „Vor ein paar Jahren noch bin ich immer aufgeregt gewesen, mittlerweile kennt man das besser. Es ist aber immer noch komisch nicht auf derselben Seite zu spielen“, sagte Lukes. Die 23-Jährige, seit fünf Jahren in Planegg, freute sich jedenfalls auf das Treffen mit Simona Dammer (22): „Es hat bisher immer riesig Spaß gemacht.“ Lukes hatte sich im vergangenen Dezember eine Auszeit gegönnt und eine, wie sie sagt, „kleine Weltreise“ unternommen. Anschließend stieg sie wieder ins Training ein und steuert mit ihren Kolleginnen unbeirrt in Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die 2. Liga Pro.

Simona Dammer spielt ihre vierte Saison für Altdorf und ist beim Klub im Nürnberger Land Kapitänin. Von ihrer Position als Libera ist die Allgäuerin seit Mitte letzter Saison auf der Mittelblock-Position gewechselt. In der Hinrunde wurde sie als „MVP“ (wertvollste Spielerin der 2. Liga Süd), ausgezeichnet. Ihr Team ist nach großem Umbruch im Kader deutlich verjüngt in die Saison gestartet, hat nach Startschwierigkeiten seit Jahresbeginn acht von zehn Spielen gewonnen und sich im engen Mittelfeld der Tabelle etabliert.

Dem Duell mit der Freundin, mit der sie ein erfolgreiches Beachvolleyball-Duo bildet, fieberte auch Dammer entgegen. Übrigens sind sich die beiden schon vor der Partie nähergekommen: Dammer, die in Erlangen Medizin studiert, hat zuletzt vier Wochen in Planegg trainiert, da sie in den Ferien ein Praktikum im Kaufbeurer Klinikum absolviert.