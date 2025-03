Junioren-Weltmeister Benno Brandis: Alles über das Ski-Talent aus dem Allgäu

Benno Brandis ist eines der vielversprechendsten Alpin-Talente des Deutschen Skiverbandes (DSV). Im März 2025 überraschte Brandis mit dem Gewinn der Goldmedaille im Super-G bei der Ski-Junioren WM im italienischen Tarvisio.

Bereits im Januar 2024 feierte der Duracher seinen ersten großen Erfolg, als er bei den Olympischen Jugendspielen in Gangwon (Korea) die Goldmedaille gewann - ebenfalls im Super-G.

Instagram, Wohnort, Erfolge: Was über Nachwuchshoffnung Benno Brandis bekannt ist

Geburtsdatum: 21.06.2006

Geburtsort: Ingolstadt

Wohnort: Oberstdorf, Skiinternat

Verein: TSV Durach

Beruf: Schüler (Fachoberschule Sonthofen)

Hobbys: Mountainbiken

Erfolge: 1. Platz im Riesenslalom bei der deutschen Jugendmeisterschaft 2023, Goldmedaille im Super-G bei den Olympischen Jugendspielen 2024 in Gangwon (Korea), Goldmedaille im Super-G bei der Ski-Junioren WM 2025 in Tarvisio (Italien)

Instagram: benno.brandis (1091 Follower, Stand: März 2025)

Seine Leidenschaft für den Skisport entdeckte Benno Brandis früh

Brandis ist mit dem Skisport aufgewachsen – im Alter von drei Jahren stand er das erste Mal auf dem Ski. Seine Familie zog aus Ingolstadt ins Allgäu. Kurz darauf trat Brandis dem TSV Durach bei. Spätestens nach seinen ersten Rennen war die Leidenschaft für das Skifahren geweckt.

Das Alpin-Talent feierte bereits in seiner Schülerzeit Erfolge. Seit 2022 fährt er in FIS-Rennen und steht regelmäßig auf dem Podest. Ende Januar fuhr der Allgäuer auf der Reiteralm in Österreich in seinem ersten Rennen im Europacup – der zweiten Liga des alpinen Skisports.

Die Goldmedaille im Super-G der Junioren-WM war ein neuer Meilenstein für das Nachwuchstalent. Brandis hat große Pläne für die Zukunft. „Der Traum ist, im Weltcup ganz oben zu stehen.“ Die Sieger der WM bekommen einen Startplatz für das Weltcup-Finale im Sun Valley (USA) vom 22. bis 27. März. 2025. Ein großer Schritt für Benno Brandis auf seinem Weg an die Spitze.

Icon Vergrößern Benno Brandis ist Junioren-Weltmeister im Super-G in Tarvisio (Italien). Foto: IMAGO/GEPA pictures, Matic Klansek Icon Schließen Schließen Benno Brandis ist Junioren-Weltmeister im Super-G in Tarvisio (Italien). Foto: IMAGO/GEPA pictures, Matic Klansek

Nach dem Schulabschluss will Benno Brandis in die Sportfördergruppe der Bundeswehr

Neben dem Training und Wettkämpfen geht Brandis zur Schule. Im Sommer 2025 verlässt er die Fachoberschule Sonthofen mit dem Fachabitur. Zeitgleich endet für ihn auch die Zeit im Skiinternat Oberstdorf.

Der Duracher möchte sich in Oberstdorf eine Wohnung suchen, um weiterhin optimale Trainingsbedingungen in der Nähe zu haben. Als Mitglied des C-Kaders kann Brandis in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen werden – dann kann er sich ganz auf das Training und anstehende Wettkämpfe konzentrieren.

Nach den letzten Wettkämpfen entscheidet Brandis gemeinsam mit seinen Trainern, ob er ab der Saison 2025/26 mit dem B-Kader des DSV trainiert. Das Team fährt für Deutschland vor allem im Europacup.