Allgäuer Toptalent Erik Hafenmair steht vor Comeback

Erik Hafenmair aus Waltenhofen ist für den IBU-Junior-Cup im italienischen Ridnaun nominiert. Der 19-Jährige vom Skiklub Nesselwang setzte sich jüngst bei der internen Qualifikation des Deutschen Skiverbandes in Ruhpolding durch und gehört damit zum siebenköpfigen DSV-Aufgebot.

In Ridnaun sind von 12. bis 15. Dezember ein Einzel sowie zwei Sprints angesetzt. Der Junior-Cup ist die höchste vom Weltverband IBU organisierte Rennserie für Junioren. Für den Auftakt in Italien haben 36 Nationen gemeldet.

Erik Hafenmair verpasste nach Knie-OP Großteil der Vorsaison

Für Hafenmair ist die Teilnahme ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück in den Biathlon-Alltag. Aufgrund einer Knie-OP und langer Reha-Phase verpasste das Toptalent einen Großteil der Vorsaison und musste zunächst auch in der Vorbereitung kürzertreten. Die Rennen in Ridnaun werden seine ersten Wettkämpfe nach der langen Verletzungspause.

Philipp Nawrath lobt Vereinskollege Erik Hafenmair

Mittelfristig will der junge Oberallgäuer den Sprung ins Biathlon-Oberhaus schaffen. Im Interview mit unserer Redaktion sagte Hafenmair vergangenen Winter: „Der Weltcup ist mein großes Ziel. Die läuferische Begabung habe ich. Ich liebe es, meinen Körper an seine Grenzen zu bringen. Beim Schießen gibt es aber noch Luft nach oben.“

Großes Lob bekommt Hafenmair auch von seinem Trainingskollegen und Weltcup-Sieger Philipp Nawrath (ebenfalls SK Nesselwang). „Es ist außergewöhnlich, wie Erik durchstartet. Man sieht an seiner Lauftechnik, dass er enormes Potenzial hat und er ist unglaublich motiviert. Ich bin gespannt, wie seine Entwicklung weitergeht“, sagte Nawrath.

Erik Hafenmair lebt und trainiert in Ruhpolding

Hafenmair begann als Kind in Buchenberg zunächst mit Langlauf, später motivierten ihn seine älteren Brüder, beim Skiklub Nesselwang zusätzlich das Schießen auszuprobieren. Inzwischen gehört der Allgäuer zur Spitzensport-Fördergruppe der Bundeswehr. Hafenmair lebt und trainiert am Biathlon-Stützpunkt in Ruhpolding.