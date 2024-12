Nawrath und Preuß streben auf Schalke ersten deutschen Sieg seit acht Jahren an

Die derzeit beiden besten deutschen Biathleten machen diesen Samstag (28. Dezember) gemeinsame Sache. Bei der traditionellen World-Team-Challenge auf Schalke zählen Franziska Preuß (30, SC Haag) und Philipp Nawrath (31, SK Nesselwang) zu den großen Favoriten.

Während Preuß den Gesamtweltcup anführt, ist der Allgäuer Nawrath aktuell als Siebter bester Deutscher in der Wertung. Bei dem Showrennen (Samstag ab 18 Uhr im ZDF) in Gelsenkirchen hat das Duo das Podium im Visier.

„Es wird höchste Zeit, das zu ändern.“ Philipp Nawrath, über die deutsche Durststrecke auf Schalke.

Nawrath sagt: „Ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf, nach jeder Runde in diese großartige Stadion-Atmosphäre einlaufen zu dürfen. Mit Franzi habe ich in diesem Jahr eine richtig tolle Partnerin. Und ich hoffe, dass wir dann gemeinsam ein schlagkräftiges Team sind. Mittlerweile sind ja schon acht Jahre vergangen, seit ein deutsches Duo auf Schalke gewinnen konnte. Es wird also höchste Zeit, das zu ändern.“

Franziska Preuß will mit Philipp Nawrath auf Schalke aufs Podium

Franziska Preuß, die schon einmal zusammen mit Biathlon- und Lebenspartner Simon Schempp auf dem Siegertreppchen in Gelsenkirchen stand, sagt: „Schalke ist ja nicht der ganz typische Biathlon-Wettkampf. Das ist nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für uns Sportler ein echtes Erlebnis. Genau deshalb habe ich für dieses Jahr zugesagt“.

Trotz des dicht gedrängten Wettkampfkalenders entschied sich die 30-Jährige ganz bewusst für die Teilnahme beim Biathlon auf Schalke: „Es ist zwar immer ein gewisses Risiko, aber ich will einfach unbedingt noch einmal dabei sein und zusammen mit Phillipp ums Podium mitmischen.“

Biathlon auf Schalke zählt nicht zum Weltcup

Neben den erfahrenen Preuß und Nawrath vertreten auf Schalke zudem Anna Weidel und Justus Strelow die deutschen Farben. Weidel springt kurzfristig für die erkrankte Vanessa Voigt ein.

Der Show-Wettkampf in Gelsenkirchen zählt nicht zum Biathlon-Weltcup. Dieser geht erst vom 9. bis 12. Januar in Oberhof/Thüringen in die nächste Runde.