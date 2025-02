Philipp Nawrath vor der Biathlon-WM: „Ich will diese Medaille unbedingt“

Deutschlands bester Biathlet wirkt entschlossen. „Ich will diese Medaille unbedingt“, sagt Philipp Nawrath. Vor dem Start der Weltmeisterschaft in Lenzerheide (Schweiz) an diesem Mittwoch sprachen wir mit dem 31-Jährigen aus Nesselwang über sein großes Ziel, seine etwas holprige Vorbereitung und eine ellenlange Wunschliste.

Im Video-Telefonat gibt sich der 31-Jährige aus Nesselwang entspannt. In seinem Hotelzimmer in Antholz sitzt Nawrath in blauem Pulli und dunkler Sporthose vor einer rustikalen Holzwand, die mit etlichen ausgestopften Tieren verziert ist.

Seine Junioren-WM-Goldmedaille hat sich Nawrath vom Skimuseum Nesselwang zurückgeholt

In seiner neuen Wohnung in seiner Wahlheimat Ruhpolding hat der Biathlet seine Trophäen ebenfalls ausgestellt. Im vergangenen Sommer ist er umgezogen. Auf zwei Kommoden sind nun Pokale, diverse EM-Edelmetalle sowie ein Bildband und eine Startnummer seines ersten Weltcupsiegs in Östersund im vergangenen Winter drapiert. „Das war mir wichtig. Ich wollte diese Sachen bei mir haben“, erzählt Nawrath. Selbst seine Goldmedaille von der Junioren-WM 2014 hat er sich vom Skimuseum in Nesselwang zurückgeholt.

Am Sonntag ist er von Südtirol direkt in die Schweiz gereist. Für einen Abstecher nach Ruhpolding oder gar in die Ostallgäuer Heimat war keine Zeit. Im Antholzer Tal – auf über 1600 Metern über dem Meeresspiegel gelegen – hat er sich zuvor mit dem deutschen Team auf seine fünften Titelkämpfe vorbereitet. Intensives Höhentraining vor dem Saisonhöhepunkt.

Philipp Nawrath war vor der Biathlon-WM in Lenzerheide krank

„Meine Form“, erzählt Nawrath, „ist richtig gut, obwohl ich zuletzt mit einem Infekt zu kämpfen hatte.“ Nach dem letzten Weltcup, der ebenfalls in Antholz stattfand, wurde Deutschlands bester Biathlet krank: Halsschmerzen, Schnupfen, Husten. „Es war nicht dramatisch. Aber ich habe schon eine ganze Woche gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen.“ Bereits bei der WM-Generalprobe ließ er aufgrund des anrollenden Infekts die Staffel aus. Ohne den etatmäßigen Schlussläufer sprang für das DSV-Quartett ein mäßiger siebter Rang heraus. Mit ihm hatte es beim Heimweltcup in Ruhpolding noch fürs Podest gereicht.

Schon daran ist zu erkennen, welchen Wert der Spätzünder inzwischen für den Deutschen Skiverband hat. Erst recht nach den Rücktritten der einstigen Aushängeschilder Arnd Peiffer, Erik Lesser und zuletzt Benedikt Doll. Philipp Nawrath ist momentan unumstritten die Nummer eins der deutschen Biathlon-Männer. Der Allgäuer selbst betont zwar gebetsmühlenartig, die Verantwortung im Team teile sich auf viele Schultern auf. Doch rein sportlich sticht der Nesselwanger heraus. Im Gesamtweltcup ist er als Elfter mit großem Abstand bester DSV-Athlet, stand in dieser Saison schon auf dem Podest.

Bei der WM-Generalprobe in Lenzerheide sprintete Philipp Nawrath auf Rang drei

Und aufs Stockerl soll es endlich auch zum ersten Mal bei einem Großereignis gehen. „Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich war schon oft nah dran.“ Für Nawrath spricht: Der WM-Ort Lenzerheide im Kanton Graubünden liegt nur etwas niedriger als Antholz – auf 1475 Metern. Und die Höhe liegt dem laufstarken Allgäuer. „Die macht es einen Tick schwieriger, aber ich komme damit super zurecht.“

Ohnehin hat Nawrath gute Erinnerungen an den 2000-Einwohner-Ort, der gut 30 Autominuten südlich von Chur liegt. Vergangenes Jahr lief er bei der WM-Generalprobe im Sprint auf Rang drei – trotz eines Schießfehlers. Er sagt: „Die Strecke mit vielen leicht ansteigenden Eins-Eins-Passagen kommt mir enorm entgegen.“

Im Sprint und in der Staffel hält Philipp Nawrath Medaillen für möglich

Gegen den Allgäuer spricht die starke und enorm breit aufgestellte Konkurrenz. „Da sind die Seriensieger aus Norwegen. Und jeder in den Top 15 des Weltcups kann ganz vorn reinlaufen“, sagt der 31-Jährige. Nawraths Fokus liegt deshalb besonders auf seiner Paradedisziplin Sprint sowie der Staffel. „Materialtechnisch sind wir top dabei, läuferisch auch. Wenn ich am Schießstand abliefere, ist viel möglich.“

Damit während der zwei Wochen in Lenzerheide nichts dazwischenkommt, lebt das deutsche Team relativ abgeriegelt. Nawratth sagt: „Wir meiden große Menschenmassen, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Die rennfreie Zeit verbringen wir mit Brettspielen oder Fußballtennis sowie dem ein oder anderen leichten Training.“

Philipp Nawraths Freundin Karoline Knotten startet ebenfalls bei der WM in Lenzerheide

Etwas Abwechslung vor Ort bietet auch seine Freundin Karoline Knotten, die mit den norwegischen Biathletinnen ebenfalls Edelmetall im Visier hat. Nawrath sagt: „Unsere Hotels liegen nur rund 500 Meter auseinander. Der ein oder andere Besuch geht sich natürlich aus.“

Unterstützung bekommt er zudem aus dem Allgäu. Zahlreiche Freunde und Familienmitglieder werden Nawrath anfeuern. „Ich habe eine so lange Liste mit Ticketwünschen, die kann ich niemals alle erfüllen“, sagt er und lacht.

Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide beginnt diesen Mittwoch (14.30 Uhr) mit der Mixed-Staffel.

Der Zeitplan der Biathlon-WM in Lenzerheide Mittwoch, 12. Februar, 14.30 Uhr: Mixed-Staffel (4 × 6 km)

Freitag, 14. Februar, 15.05 Uhr: Sprint der Frauen (7,5 km)

Samstag, 15. Februar, 15.05: Sprint der Männer (10 km)

Sonntag, 16. Februar, 12.05 Uhr: Verfolgung der Frauen (10 km)

Sonntag, 16. Februar, 15.05 Uhr: Verfolgung der Männer (12,5 km)

Dienstag, 18. Februar, 15.05 Uhr: Einzel Frauen (15 km)

Mittwoch, 19. Februar, 15.05 Uhr: Einzel Männer (20 km)

Donnerstag, 20. Februar, 16.05 Uhr: Single-Mixed-Staffel (4 × 3 km + 1,5 km)

Samstag, 22. Februar, 12.05 Uhr: Staffel der Frauen (4 × 6 km)

Samstag, 22. Februar, 15.05 Uhr: Staffel der Männer (4 × 7,5 km)

Sonntag, 23. Februar, 13.45 Uhr: Massenstart der Frauen (12,5 km)

Sonntag, 23. Februar, 16.05 Uhr: Massenstart der Männer (15 km) ARD und ZDF berichten abwechselnd von den Titelkämpfen. Alle Rennen können Sie live im Ersten bzw. im ZDF sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF verfolgen. Auch Eurosport zeigt die Biathlon-WM in Lenzerheide live im TV.

Freundin, Instagram, Beruf: Philipp Nawrath im Kurzporträt Geburtsdatum: 13. Februar 1993

Geburtsort: Füssen

Wohnort: Ruhpolding

Verein: SK Nesselwang

Größe: 1,82 Meter

Gewicht: 82 Kilo

Eltern: Monika Nawrath, Christoph Draesner

Freundin: Karoline Offigstad Knotten, Biathletin aus Norwegen

Beruf: Polizist

Weltcup-Debüt im Biathlon: März 2017 in Kontiolahti/ Finnland

Größte Erfolge: Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking (4. Platz mit der Staffel), Weltcup-Sieg mit der Staffel 2021 in Nové Město na Moravě, 9. Platz im WM-Einzel 2023 in Oberhof, Weltcup-Sieg im Sprint 2023 in Östersund.