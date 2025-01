BSK Neugablonz sichert sich schwäbische Futsalkrone - Stimmen und Stimmungen

Der BSK Olympia Neugablonz hat sich die schwäbische Futsalkrone gesichert. Zehn Jahre nach dem ersten Erfolg der Schmuckstädter bei den Bezirksmeisterschaften gewann der Kreisligist das Endrundenturnier in Stadtbergen durch einen 2:1-Sieg in einem bis zum Schlusspfiff spannenden Finale gegen Landesligist Cosmos Aystetten. Auch die Frauen des TSV Ottobeuren mussten sich dem SC Biberach erst in den Schlusssekunden mit 2:3 geschlagen geben (siehe Sport).

Neugablonz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Futsal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Endrunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis