Auf der Straße nach Cortina: Allgäuer Männer-Team träumt von Olympia

Es war schon ein faszinierender Winter aus deutscher Sicht – mit epochalen Szenen, ob im Biathlon, Bob, Rodeln oder Skilanglauf. Alles live im Fernsehen – und das macht den Unterschied zum nächsten Eis-Highlight. Nach über zehn Jahren könnten die deutschen Curler erstmalig wieder das Olympia-Ticket lösen, aber das ist in der Öffentlichkeit noch nicht so recht angekommen. Obgleich die Chancen des Allgäuer Teams um Marc Muskatewitz gut stehen, nachdem man sich in den vergangenen Jahren konstant gesteigert hatte.

