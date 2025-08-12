Icon Menü
Allgäuer Ex-Rennfahrer Daniel Abt feiert Traumhochzeit in Kempten

Daniel Abt heiratet

Mr. and Mrs. Abt: Daniel Abt heiratet Freundin Bianca

Daniel Abt heiratet Freundin Bianca Forstmaier in Kempten. Die große Feier folgt in einigen Wochen auf einer Insel im Mittelmeer.
Von Ralf Lienert
    In der Schrannenhalle heiratete Daniel Abt seine Freundin Bianca Forstmaier.
    In der Schrannenhalle heiratete Daniel Abt seine Freundin Bianca Forstmaier. Foto: Ralf Lienert

    Als Mr. und Mrs. Abt kamen Daniel und Bianca Abt am 8. August aus dem Kemptener Rathaus. In der Schrannenhalle hatte der Unternehmer und ehemalige Rennfahrer seine Verlobte geheiratet. Die Familien der beiden und enge Freunde bildeten ein Spalier mit Blumen, Seifenblasen und weißen Bändern.

    Gefeiert wird auf einer Mittelmeerinsel

    Wenig später posteten die beiden ein Video auf Instagram, das schnell 36.000 Aufrufe und über 700 Glückwünsche einbrachte. Die standesamtliche Trauung wurde im kleinen Kreis im Ostallgäu gefeiert, die große Fete folgt in einigen Wochen auf einer Insel im Mittelmeer. Der Sohn von Hans-Jürgen Abt gehört mit fast 500.000 Followern zu den reichweitenstärksten Influencern im Allgäu.

    Inzwischen ist Daniel Abt als Experte tätig

    In seiner Motorsport-Karriere ging Daniel Abt von 2013 und 2014 in der GP2-Serie an den Start. Von 2014 bis 2020 trat er in der Formel-E-Meisterschaft an. Seit 2020 fungiert Abt als Experte für Sat.1 bei der Übertragung der Formel E.

