Mr. and Mrs. Abt: Daniel Abt heiratet Freundin Bianca

Als Mr. und Mrs. Abt kamen Daniel und Bianca Abt am 8. August aus dem Kemptener Rathaus. In der Schrannenhalle hatte der Unternehmer und ehemalige Rennfahrer seine Verlobte geheiratet. Die Familien der beiden und enge Freunde bildeten ein Spalier mit Blumen, Seifenblasen und weißen Bändern.

Gefeiert wird auf einer Mittelmeerinsel

Wenig später posteten die beiden ein Video auf Instagram, das schnell 36.000 Aufrufe und über 700 Glückwünsche einbrachte. Die standesamtliche Trauung wurde im kleinen Kreis im Ostallgäu gefeiert, die große Fete folgt in einigen Wochen auf einer Insel im Mittelmeer. Der Sohn von Hans-Jürgen Abt gehört mit fast 500.000 Followern zu den reichweitenstärksten Influencern im Allgäu.

Inzwischen ist Daniel Abt als Experte tätig

In seiner Motorsport-Karriere ging Daniel Abt von 2013 und 2014 in der GP2-Serie an den Start. Von 2014 bis 2020 trat er in der Formel-E-Meisterschaft an. Seit 2020 fungiert Abt als Experte für Sat.1 bei der Übertragung der Formel E.