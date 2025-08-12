Danny Schubert bleibt: Torwarttrio des ESC Kempten ist komplett

Den großteil seiner Eishockey-Karriere verbrachte Danny Schubert beim ESC Kempten. Auch in der kommenden Saison bleibt der 35-jährige Torhüter den Sharks erhalten. Schubert geht in seine achte Saison in Folge beim Eishockey-Bayernligisten, damit ist er der dienstälteste Spieler im Kader.

ESC-Torwart Danny Schubert ist Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainern

Schubert steht aber nicht nur für Konstanz und Vereinstreue. Er ist auch über die Jahre zu einem Führungsspieler gereift. Innerhalb der Mannschaft und beim Trainerteam genießt er hohe Akzeptanz als Bindeglied zwischen Team und Coaches, wie der ESC Kempten in einer Mitteilung schreibt.

Torwart-Trio des ESC Kempten ist komplett

Gemeinsam mit dem auch schon erfahrenen Jakob Nerb und Youngster Henry Ecker bildet der 35-jährige Schubert in der kommenden Saison das Torhüter-Trio bei den Sharks. Neben seinem soliden und zuverlässigen Torwartspiel wird es auch eine von Schuberts Aufgaben sein, die jungen Kollegen zu unterstützen und ihre Entwicklung zu fördern.

Der Kader des ESC Kempten für die Saison 2025/26 Tor Jakob Nerb, Danny Schubert, Henry Ecker

Verteidigung Maximilian Miller, Tomas Gulda, Mitch Limböck, Tobias Russler, Mauro Seider, Kevin Marquardt

Sturm Timo Schirrmacher, Clemens Löhr, Kevin Hu, David Mische, Sergei Topol, Johannes Oswald, Filip Kokoska, Florian Stauder, Kevin Steiner, Martin Hlozek