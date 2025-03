Das beste Amateurteam Deutschlands: RSC Kempten startet mit großen Zielen in die Saison

Sie sind das erfolgreichste Amateurteam im deutschen Radsport – und das seit etlichen Jahren: die Elite-Fahrer des RSC Auto Brosch Kempten. Vergangenes Wochenende ist die Mannschaft, die 2025 aus 13 Fahrern besteht, beim Rundstreckenrennen in Bellheim/Pfalz in die Saison gestartet. Standesgemäß gab es einen Doppelsieg, Dario Rapps gewann vor Tim Schlichenmaier.

Um optimal für die Rennsaison gewappnet zu sein, bereiteten sich die Teammitglieder im Winter weitestgehend in Eigenregie vor. RSC-Routinier Jonas Schmeiser sagt: „Ein Teil der Fahrer hält sich in der dunklen Jahreszeit mit virtuellen Radfahrten auf Online-Plattformen fit, während andere Vollzeit Outdoor fahren.“ Für den Feinschliff folgten in den vergangenen Wochen zudem unterschiedliche Trainingslager – auf Mallorca, Teneriffa sowie in der Heimat. Das nächste Rennen steht diesen Sonntag mit dem 51. Backnanger Rundstreckenrennen an.

Deutsche Kriteriums-Meisterschaft gibt es nicht mehr

Noch müssen die RSC’ler allerdings nicht in absoluter Topform sein. Denn die ganz großen Saisonhöhepunkte stehen erst in einigen Wochen an. Die bayerischen Meisterschaften im Zeitfahren, Straßenrennen und Kriterium etwa. Ein Highlight wird es aber nicht mehr geben. Vergangenes Jahr fand die deutsche Kriteriums-Meisterschaft noch in Kempten statt. Die wurde vom Verband German Cycling nun einfach gestrichen. Schmeiser, 2021 und 2022 selbst deutscher Kriteriums-Meister, sagt: „Das ist schade und wir können die Entscheidung auch nicht nachvollziehen. Aber es ist wie es ist.“

Vielleicht noch ein Stückchen wichtiger ist den Allgäuer Elite-Amateuren aber ohnehin ein Auslandseinsatz. Ende Mai werden Schmeiser und Co. – wie bereits in den vergangenen zwei Jahren – für vier Wochen in die USA reisen. Dort nehmen die Radsportler an mehreren großen Kriteriums-Rennen teil und messen sich mit den weltweit besten Amateur-Rennfahrern. Bei ihren ersten beiden Amerika-Ausflügen sammelten die Kemptener bereits mehrere Siege und Podestplätze ein. „Diese Erfolgserlebnisse in den USA wollen wir bestätigen“, sagt Schmeiser.

Elite-Amateure des RSC Kempten haben zwei Neuzugänge

Ein weiteres Saisonziel sei es, „unseren einzigartigen Teamspirit an unseren Nachwuchs weiterzugeben“. Neu in der Mannschaft ist dieses Jahr unter anderem Elias Hartmann, der aus der RSC-Jugend stammt und als großes Talent gilt. Der zweite Neuzugang ist Jonathan Frasch. Der wechselte von seinem Heimatverein TSC Laichingen nach Kempten. Nicht mehr für den RSC fährt hingegen Moritz Augenstein, ein Erfolgsgarant der vergangenen Jahre. Der Pforzheimer strebt eine Profi-Karriere im Bahnradsport an und kämpft sich aktuell nach einem schweren Unfall zurück. Im Januar war er mit dem deutschen Bahn-Nationalteam im Trainingslager auf Mallorca von einem Auto erfasst worden.

Das sind die Elite-Amateure des RSC Kempten

Name Alter Wohnort Beruf Beim RSC seit Saisonziel Jonas Schmeiser 37 Oberstaufen Design Engineer 2013 Ein Sieg in den USA Dario Rapps 30 Dornbirn/Kempten Junior Medical Affairs Manager 2017 Ein Sieg in den USA Andreas Mayr 41 Stuttgart Produktmanager 2014 Sturzfrei und meistens trocken bleiben, Spaß haben und erfolgreich sein. Tim Schlichenmaier 33 Schorndorf Projektleiter 2017 Sieg beim Rundstreckenrennen in Backnang-Waldrems und drei weitere Siege Steffen Greger 42 Metzingen Ingenieur 2014 Überleben, dem Team zu zahlreichen Siegen verhelfen und selbst einen Sieg feiern. Marco König 29 Reichenbach-Steegen Qualitätssicherung 2024 Mit dem Team so viele Erfolge und Spaß haben wie möglich. Michael Wasserrab 27 Wildpoldsried Rechtsreferendar 2013 Bei den Straßenrennen im Frühjahr gut abschneiden. Luca Thumfart 25 Ebersbach Polizeibeamter 2013 In den Dienst der Mannschaft stellen sowie eine Podiumsplatzierung. Jonathan Frasch 19 Gruibingen Zimmermann 2025 Die Mannschaft im ersten Jahr gut unterstützen. Silias Motzkus 30 Bad Aibling Product Specialist 2023 Ein Sieg in den USA. Markus Blume 27 Stuttgart Senior Project Management Specialist 2024 Bayerische Meisterschaft Zeitfahren. Jan Dieteren 31 Stuttgart Marketing Manager 2020 Das Team zu Siegen führen. Elias Hartmann 18 Buchenberg Schüler 2021 Eine Podiumsplatzierung bei einem Elite-Rennen.