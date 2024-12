Kelvin van der Linde verlässt Abt: „Er bleibt aber Teil der Familie“

Der Wechsel hatte sich seit Wochen angedeutet, jetzt ist klar: Kelvin van der Linde geht vom Kemptener Rennstall Abt Sportsline zu BMW. Der 28-Jährige fährt dort zusammen mit seinem jüngeren Bruder Sheldon. Die Verbindung ins Allgäu bleibt aber bestehen. Zur Abt-Weihnachtsfeier schickte van der Linde eine Video-Botschaft und die Macher des Rennstalls sagten: „Kelvin bleibt Teil der Abt-Familie.“

Daran scheiterte die Vertragsverlängerung von Kelvin van der Linde

Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier wollte den Vertrag verlängern, doch im Zusammenspiel mit Hersteller und Management zog Abt den Kürzeren: „Es fällt uns schwer, Kelvin ziehen zu lassen. Kelvin ist nicht nur ein großartiger Fahrer, sondern vor allem ein besonderer Teil der Abt-Familie und ein toller Mensch.“ Damit spielte er auf die langjährige Verbindung an.

Seit vielen Jahren wohnt der gebürtige Südafrikaner in Kempten und hat seit wenigen Monaten einen deutschen Pass. Im Allgäu fand er nicht nur eine zweite Heimat, sondern mit den Teams von Christian und Hans-Jürgen Abt eine zweite Familie. „Wir haben ihn vom ersten Tag unterstützt. Als sich 2021 die Chance ergeben hat, Kelvin in der DTM einzusetzen, haben wir sie sofort ergriffen. Wir haben das nie bereut, auch wenn wir das ganz große Ziel, den DTM-Titel, nicht erreicht haben“, sagte Biermaier.

„Ich bin als junger Mann nach Kempten gekommen und wäre ohne die Wärme und Unterstützung der Menschen bei ABT vermutlich untergegangen. Ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden und mein Herz wird immer für Abt schlagen“, sagte der Rennfahrer. Für ihn ist der Wechsel keine Entscheidung gegen Abt, sondern für einen anderen Hersteller. „Die letzten vier Jahre waren natürlich besonders intensiv. In der DTM, aber auch durch meine zusätzliche Rolle in der Formel E und auf der Nordschleife. Ich habe Emotionen erlebt, die ich nie vergessen werde.“

Mit dem Wechsel zu BMW schließt sich ein Kreis

Für van der Linde schließt sich mit dem Wechsel von der Iller an die Isar ein Kreis: „Mein Vater war in BMW Tourenwagen unterwegs, und nachdem mein Bruder Sheldon vor einigen Jahren zu BMW M Motorsport gewechselt ist, war immer mein Traum, dass wir irgendwann gemeinsam dort fahren. Dieser Traum geht nun in Erfüllung.“

Für die Äbte ist Weihnachten 2024 ein doppelter Abschied: Erst wurden die Fahrer verabschiedet und nach 25 Jahren mit Audi startet Abt Sportsline im kommenden Jahr mit zwei Lamborghini in die DTM und erhält dabei auch wieder Werksunterstützung. Abt-Motorsportdirektor Martin Tomczyk macht klar: „Die Partnerschaft mit Lamborghini führt zu Veränderungen. So werden unsere Fahrer in Zukunft idealerweise aus dem Kader von Lamborghini stammen. Trotz der Bemühungen von Kelvins Management und intensiven Gesprächen mit Lamborghini wird uns Kelvin 2025 leider nicht mehr zur Verfügung stehen, was wir alle sehr bedauern.“ Der zweite Abt-Fahrer Ricardo Feller startet künftig für Porsche.

Wer sind die neuen Abt-Fahrer?

Zu den neuen Fahrern gibt es bislang nur Spekulationen. Zu den Lamborghini-Werksfahrern gehören der amtierende DTM-Champion Mirko Bortolotti und Jordan Pepper. Letzteren kennen die Äbte gut. Er war in diesem Jahr Teil der Abt-Mannschaft beim 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. DTM-Luft schnupperte der Südafrikaner beim Rennen auf dem Sachsenring. Da saß er im Lamborghini von Grasser-Racing als Kollege von Luca Engstler (Kempten). Pepper ist auch einer der dicksten Freunde von Kelvin van der Linde. Eben alles eine Familie.