Es läuft einfach nicht für Karl Geiger und die deutschen Skispringer. Für den einstigen Überflieger vom SC Oberstdorf war der Weltcup in Willingen ein neuer Tiefpunkt in dieser ohnehin schon schwierigen Saison. Auf der Mühlenkopfschanze, wo der 31-Jährige übrigens schon gewonnen hat, schied er am Samstag und Sonntag jeweils chancenlos im ersten Durchgang aus.

