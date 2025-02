Bescheidenes Ziel der Deutschen vor der Ski-WM: Ab und zu mal die Norweger-Party crashen

Nach Alpin- und Biathlon-Weltmeisterschaft, bei denen die Skisportler des Deutschen Skiverbandes in den Medaillenspiegeln auf den Rängen sieben (1 x Bronze) und vier (1 Gold, 1 Silber, 3 Bronze) landeten, stehen nun zum Abschluss der WM-Saison die nordischen Skisportler im Fokus. Schafften Skispringer, Langläufer und Kombinierer des DSV vor zwei Jahren in Planica die Rekordausbeute von zwölf Medaillen, scheinen die Aussichten für die zwölftägige WM, die am Mittwoch mit der Eröffnungsfeier und am Donnerstag mit der ersten Medaillenentscheidung bei den Kombiniererinnen losgeht, deutlich trüber. Gastgeber Norwegen als dominante Ski-Nation hier und da zu ärgern und punktuell die Rolle des Party-Crashers zu spielen, wäre für die Deutschen schon ein Erfolg.

