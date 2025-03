Doppeltes Pech in den USA: So liefen die Weltcup-Debüts von Felix Rösle und Benno Brandis

Ein Satz mit X: Die Weltcup-Debüts der beiden Oberallgäuer Junioren-Weltmeister Felix Rösle (20, SC Sonthofen) und Benno Brandis (18, TSV Durach) verliefen nicht wie geplant.

Das lag unter anderem an den widrigen Wetterbedingungen beim Saisonfinale im US-amerikanischen Sun Valley (Idaho). Die Abfahrt am Samstag war zunächst aufgrund von Schneefall in der Nacht drei Stunden nach hinten verschoben worden.

Felix Rösle muss weiter auf ersten Weltcup-Einsatz warten

Nach einer erneuten halbstündigen Verschiebung sagten die Veranstalter das Rennen endgültig ab. Zu viel Wind verhinderte einen fairen und sicheren Wettkampf. Der Sonthofer Rösle muss damit weiter auf seinen ersten Einsatz im „Konzert der Großen“ warten. Immerhin einen Weltcup-Trainingslauf durfte der 20-Jährige am Freitag absolvieren.

Benno Brandis erlebt bei Weltcup-Premiere Schreckmoment

Am Sonntag spielte das Wetter mit und Brandis ging mit Startnummer 24 in seinen ersten Weltcup-Rennen. Nach zwei soliden Zwischenzeiten gab es allerdings einen Schreckmoment. Auf der extrem schlagigen Super-G-Piste löste sich der rechte Ski des Durachers. Der 18-Jährige konnte einen Sturz zwar akrobatisch verhindern, verpasste aber ein Tor und schied aus. Eurosport-Kommentator Guido Heuber sagte: „Mein Gott ist das schade. Ds war eine tolle Fahrt bis dahin. Darauf kann er aufbauen.“ (nhü)