Kuriose Wette mit dem ECDC: Steht Memmingens Bürgermeister bald am Stadion-Kiosk?

Mit einer Wette zwischen Verein, JB SportManagement und dem Memminger Oberbürgermeister möchten der ECDC Zuschauer ins Station locken – und für einen neuen Playoff-Rekord sorgen. Das gaben die Verantwortlichen auf einer außerordentlichen Pressekonferenz am heutigen Donnerstag bekannt. Anwesend waren Kapitänin Daria Gleißner, der Sportliche Leiter der ECDC-Frauen Peter Gemsjäger und Bernd Schuster. Der Oberbürgermeister selbst konnte aufgrund anderer Termine nicht an der Pressekonferenz teilnehmen.

2500 Zuschauer sind laut den Anwesenden anvisiert. Gelingt das nicht, muss Rothenbacher am 22. März beim Heimspiel in der Alpha-Cooling Arena in Memmingen am Kiosk arbeiten. Wird diese Zahl geknackt, spendet JB SportManagement für jeden Zuschauer mehr jeweils fünf Euro an einen gemeinnützigen Zweck.

Das sagt Kapitänin Daria Gleißner zur Wette mit Memmingens Bürgermeister

Mit dieser Aktion möchten der ECDC und die Stadt Memmingen nicht nur Zuschauer für die Finalspiele ins Stadion bringen, sondern allgemein Aufmerksamkeit auf das ausgesprochen erfolgreiche Frauenteam lenken, das bereits fünf Mal die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Dennoch sind die Zuschauerzahlen bei Heimspielen des ECDC bislang eher mau.

Was Nationalspielerin und Kapitänin der ECDC-Frauen, Daria Gleißner, und der Sportliche Leiter, Peter Gemsjäger, zur Wette sagen, sehen Sie hier im Video. Außerdem geben sie eine erste Prognose für die Finalspiele ab.

Frauen des ECDC zum vierten Mal im Bundesliga-Finale

Nach dem Erfolg gegen die Mad Dogs Mannheim (3:1/2:1/6:0) trotz Grippewelle stehen die Frauen des ECDC Memmingen zum vierten Mal im Finale der Bundesliga. Dieses startet in Budapest mit Spiel eins und zwei am Sonntag, 16. März (Beginn 19.15 Uhr), und Montag, 17. März (13.30 Uhr). Spiel drei findet dann am Samstag, 22. März, ab 18 Uhr in der Alpha-Cooling Arena in Memmingen statt.

Sollten Spiel vier und fünf in der Best-of-five-Serie erforderlich sein, werden diese ebenfalls in Memmingen ausgetragen. Hierfür sind als Termine Sonntag, 23. März (13 Uhr), und Samstag, 29. März (19 Uhr) vorgesehen. Warum es zu Schwierigkeiten bei der Terminfindung kam und wie er ECDC die Reisestrapazen gering halten möchte, lesen Sie hier.