ECDC-Frauen feiern dritte deutsche Meisterschaft in Folge: Die Stimmen zum Titel

Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen haben ihre Chance genutzt und feierten im „Finale dahoam“ ihre sechste Deutsche Meisterschaft – der dritte Titel in Folge. Wie in der Vorsaison marschierten die Allgäuerinnen im Schnelldurchgang durch die Play-offs und setzten sich mit der Mindestanzahl an Spielen (Sweep) durchgesetzt. Vor über 2000 Fans am heimischen Hühnerberg gewannen sie am Samstagabend das dritte Spiel gegen HK Budapest mit 4:2 (1:2/0:0/3:0).

