Bayerischer Fußball-Verband zeichnet 19 Allgäuer aus

Um einen Sportverein am Laufen zu halten, müssen viele Rädchen ineinandergreifen. Das wurde beim Bezirksehrenamtstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) von allen Festrednern immer wieder betont. Ob Jugendbetreuer, Theken- und Reinigungsdienste, Handwerker, Platzwarte, Trainerinnen, Trainer, Stadionsprecher, Pressewarte, Kassierer, Trikotwäscherin, Vorsitzende oder Abteilungsleiter – die Auflistung der ehrenamtlichen Tätigkeiten der insgesamt 51 Personen aus den drei schwäbischen Fußball-Kreisen Allgäu, Augsburg und Donau wollte beim Festakt in Burgau fast kein Ende nehmen. Mit einer jeweiligen persönlichen Laudatio wurden die geladenen Vereinsvertreterrinnen - und Vertreter geehrt und erhielten als Dank für ihr Engagement eine DFB-Urkunde samt Uhr.

Karl Schimpp: Immer für den TSV Betzigau auf Achse

Wie zum Beispiel Karl Schimpp. Den Begriff „Marketing“ hört er nicht gerne. Dabei war Karl Schimpp vom TSV Betzigau von 2008 bis 2023 insgesamt 15 Jahre in diesem Bereich tätig und hat für die Fußball-Abteilung des Vereins aus dem Landkreis Oberallgäu sozusagen „das Geld eingetrieben“. Der 50-Jährige, hauptberuflich Mitglied im Vorstand der „Raiffeisenbank Allgäuer Land“ mit Sitz in Dietmannsried, sah sich vielmehr als „Betreuer der Werbepartner“, wie er ausdrücklich betont. In seiner Zeit als offizieller „Marketing-Chef“ der Fußballer hat er sich in erster Linie um die Akquise von Werbepartnern gekümmert.

Dabei sind mehr als 200 Meter Bandenwerbung rund um das Sportgelände zusammengekommen. Aber auch Anzeigenkunden für das Stadionheft hat Schimpp akquiriert. Viel Unterstützung in seinem Ehrenamt hat der Vater von zwei Kindern dabei vom inzwischen verstorbenen Erwin Hörmann erhalten.

Seinen Einsatz für den Verein beschreibt Schimpp wie folgt: „Andere haben trainiert, ich habe halt die Arbeit am Schreibtisch gemacht.“ Der Spaßfaktor beim Telefonieren und beim Ausstellen von Rechnungen habe sich in Grenzen gehalten. Und dennoch habe er sich all die Jahre gerne für den Verein engagiert, weil er als Banker wisse, wie wichtig es ist, Einnahmen zu generieren. Seinen Nachfolgern in Sachen „Marketing“ bescheinigt Schimpp „gute Arbeit“. Für ihn war und ist es wichtig, dass vor allem der Nachwuchs im Verein durch die Gelder aus den Werbeverträgen finanziell gefördert werden konnte und auch weiterhin unterstützt werden kann. Während seiner Tätigkeit als Betreuer der Werbepartner sei es immer wichtig gewesen, alle Unterstützer gleichermaßen zu schätzen.

Da machte Schimpp keinen Unterschied, ob eine Firma mit einer Zwei-Meter-Bande dabei war und ist oder mit einer Werbefläche von zehn Metern und mehr. Wenn es ihm die Zeit erlaubt, verfolgt der Banker als Zuschauer die Heimspiele der SG Betzigau/Wildpoldsried in der Kreisliga Allgäu Süd. Aktiv Sport betreibt Schimpp beim TSV Betzigau in der Leichtathletikabteilung beim wöchentlichen Lauftreff. Da sammelt er Kondition, um bei Halbmarathonläufen oder ähnlichen Veranstaltungen in der Region teilnehmen zu können. Mit Begriffen wie „Marketing“ wird er dort wohl nicht konfrontiert.

Martin Sailer und Sabrina Hüttmann loben das Engagement der Allgäuer

Für den Bezirks-Ehrenamtsbeauftragen Günther Brenner aus Jettingen-Scheppach hatte die Veranstaltung in Burgau etwas ganz Besonderes: „Es ist das erste Mal, das wir so ein Ereignis in Räumlichkeiten eines schwäbischen Unternehmens durchführen können“, richtete er Dankesworte an den Hauseigentümer Roland Thoma und Roma-Marketingleiter Tobias Löhner, der das Unternehmen für Licht- und Sonnenschutzsysteme in einem kurzen Vortrag skizzierte und dabei das Miteinander der Firma nach dem Hochwasser Anfang Juni in den Vordergrund stellte, als Produktionshallen überschwemmt waren und diese vom gesamten Firmen-Personal vom Wasser befreit werden musste.

Der Vorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) im Kreis Günzburg, Philipp Rauner, merkte an, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit sei, wenn bei einem Besuch eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag immer alles rund läuft. Dass dies aber in den meisten Fällen fast immer funktioniere, „dazu tragen sie bei“, dankte er den Vereinsvertretern. Für viele der Anwesenden, so Andreas Steinbacher von der Sparkasse Schwaben-Bodensee, sei der Fußball weit mehr als ein „profanes Hobby“, sondern eine „Leidenschaft“. Auch deshalb werde die Sparkasse den Bezirksehrenamtstag finanziell weiter unterstützen.

Als Festredner trat Schwabens Bezirkstagspräsident Martin Sailer, gleichzeitig auch Augsburger Landrat, ans Rednerpult und wusste die Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen. Er erinnerte an seine eigene Zeit als junger Kicker beim SSV Anhausen und berichtete vom damaligen Platzwart, der nicht nur die Plätze gemäht, sondern auch immer wieder vor jedem Spiel die Linien neu gezogen habe. „Ich hatte den Eindruck, dass dieser Mann Tag und Nacht für uns unterwegs war“. Das Fußballspielen, so Sailer, habe ihm seine Kindheit „so schön gemacht“ und ergänzte: In dieser Zeit habe ich viel fürs Leben gelernt“.

Fußball lebt von den Menschen an der Basis. Sabrina Hüttmann, BFV-Bezirksvorsitzende Schwaben

Dass der Fußballsport von Menschen an der Basis lebe und nicht nur von „spektakulären Szenen in den Bundesligastadien“, das stellte die BFV-Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann fest und gab dabei ihrer Hoffnung Ausdruck, dass all die Dinge, welche die geladenen Gäste in Burgau seit Jahren in den Vereinen verkörpern, auch eine „Inspiration“ für die nächsten Generationen sei. Bezirksehrenamtsbeauftragter Günther Brenner bezeichnete eingangs „das Ehrenamt als keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, sondern als Arbeit, die unbezahlbar ist“.

Allgäuer vom BFV geehrt Für die Sonderehrung des Bayerischen Fußball-Verbandes wurden folgende Frauen und Männer von Vereinen aus dem Fußball-Kreis Allgäu ins Roma-Forum nach Burgau eingeladen und dort ausgezeichnet:

Richard Schmid (SV Oberrieden/ehemaliger Vorstand), Jürgen Vogt (TSV Buchenberg/Jugendtrainer), Dr. Peter Wassermann (SV Amendingen/VEAB Beirat), Jürgen Thiemann (FC Bad Wörishofen/1. Vorsitzender), Ulrich Winkler (TSV Babenhausen/Mitgliedsverwaltung), Thomas Socher (VfB Durach/Trainer, Schatzmeister), Roland Weser (FSV Dirlewang/Jugendleiter), Hansjörg Donderer (FC Oberstdorf/1. Vorsitzender), Rainer Nagel (BSC Wolfertsschwenden/1. Vorsitzender), Stefan Rotter (TSV Kimratshofen (Jugendleiter/Trainer), Remigius Kolb (SV Heilgkreuz/Jugendleiter), Tobias Giegerich (TSV Oberstaufen/Schriftführer), Karl Schimpp (TSV Betzigau/Kassierer, Marketing), Albert Frei (TSV Ottobeuren/ehemaliger Schriftführer), Heike Gruber (VfB Durach/Team Finanzen), Felicia Oberholzner (SV Auerbach/Frauen- und Mädchentrainerin), Petra Königsberger (SV Auerbach/Mädchentrainerin), Sabine Vogl (SV 29 Kempten/Betreuerin Juniorinnen), Sonja Keck (TSV Buchenberg/stellvertretende Jugendleiterin).