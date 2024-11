Eishockey-Allianz im Allgäu: Wie der EV Füssen und der ESVK gemeinsam Talente fördern

Viele Jahre ist es her, da waren sich der EV Füssen und ESV Kaufbeuren als die Allgäuer Eishockeygrößen spinnefeind. Davon ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Stattdessen arbeiten beide Vereine zum gegenseitigen Wohle miteinander. „Top“ nennt Füssens geschäftsführender Vorstand Jörg Noack die Kooperation. „Das sieht auch jeder“, meint der ehemalige Spieler.

Und Jogi Koch, beim ESVK-Nachwuchs für den sportlichen Bereich zuständig, nennt die Zusammenarbeit für die Youngster den „zu 100 Prozent richtigen Weg.“

In Füssen finden die hoffnungsvollen Talente nicht nur eine Bühne, sondern auch Möglichkeiten der Entwicklung. Inklusive dem derzeit verletzten Torwart Rihards Babulis sind sechs Akteure regelmäßig für den Altmeister im Einsatz.

ESVK-Youngster tragen im Füssener Dress Verantwortung

Zuletzt wurde noch die Lizenz von Bence Farkas von Memmingen auf Füssen umgeschrieben, weil sich der Spieler beim EVF mit mehr Eiszeit besser entwickeln soll. „Wenn sie kommen, spielen sie auch. Und wenn sie gut spielen, erhalten sie entsprechend Eiszeit“, verspricht etwa Noack.

Und die Kaufbeurer im Füssener Dress zahlen das zurück. Verteidiger Jakob Peukert ist mit elf Assists viertbester Füssener Scorer, Jonas Fischer mit neun Punkten fünftbester.

War im Sommer abgesprochen, dass nach Möglichkeit stets zwei Stürmer und ein Defensiver von Kaufbeuren für Füssen auflaufen, stellte der ESVK Füssen im Spiel gegen Peiting gar fünf Akteure zur Verfügung. „Wir sehen, dass diese Kooperation gut gelebt wird. Das ist im Sinne der jungen Spieler“, sagt Noack, der sich stolz zeigt, einen Anteil an ihrem Werdegang zu haben.

Förderlizenz beim EV Füssen: Vorbild Leon Sivic

Leon Sivic etwa, der in den beiden vergangenen Spielzeiten knapp 50 Matches im Dress des Altmeisters absolvierte (11 Tore) habe dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit auch auf den Rängen besser bewertet wird. „Durch ihn sind viele Kritiker verstummt“, sagt Noack.

Und auch Koch findet: „Vor paar Jahren gab es schon noch ein paar Spitzen. Das höre ich inzwischen nicht mehr. Unsere Jungs integrieren sich da super.“ Und sie haben somit auch ihren Anteil, dass Füssen mit dem jüngsten Kader der Oberliga Süd (rund 22 Jahre) eine überraschend gute Saison spielt und aktuell Siebter ist. „Das ist grandios und natürlich helfen die Kaufbeurer da mit“, sagt Noack.

Am Sonntag: Allgäuer Eishockeyderby zwischen Memmingen und Füssen

Mit etwas Glück könnte Füssen nach dem kommenden Wochenende sogar Fünfter sein. Am Freitag wird der schwächelnde SC Riessersee (9.) empfangen, ehe es am Sonntag dann zum Derby an den Memminger Hühnerberg geht. Gegen den Dritten dürften die Trauben hochhängen.

Nach kurzem Hänger haben sich die Indians zuletzt wieder gefangen und drei Spiele in Folge gewonnen. Am Freitag gastieren sie in Höchstadt (12., 20 Uhr). Ausfälle gibt es bei den Indians übrigens nicht zu vermelden, auch deshalb sind die Memminger derzeit nicht auf ihre Förderlizenzspieler angewiesen. Memmingen kooperiert aktuell mit Rosenheim.