Oberstdorfer Eistanz-Paar kämpft bei WM in Boston um Olympia-Ticket

Diese Woche findet mit den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2025 in Boston (USA; 26. bis 30. März) der wichtigste Wettkampf der Saison statt. Bei der WM wird ein Großteil der Quotenstartplätze für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand (Italien; 6. bis 22. Februar) vergeben. Im Paarlaufen geht es für die Europameister Minerva Hase/Nikita Volodin auch um eine Medaille.

Für die Eistänzer Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (EC Oberstdorf) war in den vergangenen Wochen ein Wechsel des Trainingsstandortes angesagt. Da der Bundesstützpunkt Oberstdorf wegen längerer Bauarbeiten von Ende Februar bis Anfang Juni geschlossen ist, trainieren die viermaligen Deutschen Meister und EM-Elften von 2025 aktuell in Chemnitz.

In seiner alten Heimat in Sachsen zu trainieren ist für Benjamin Steffan etwas Besonderes und gibt ihm zusätzliche Motivation. „Die vertraute Umgebung trägt dazu bei, dass wir uns voll auf unsere Stabilität und Konstanz konzentrieren können, um bestmöglich vorbereitet zu sein“, erzählt Jennifer Janse van Rensburg. „Unser klares Ziel für die WM ist es, unsere Trainingsleistung auf den Punkt abzurufen und sauber durchzukommen. Damit wollen wir den Olympia-Quotenplatz für Deutschland sichern.“ Unter den Nationen der 20 Eistanzpaare, die sich für das WM-Kür-Finale qualifizieren, werden 19 Olympia-Quotenstartplätze vergeben.

Bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston wird anhand der Platzierungen der Großteil der Startplätze für die Olympischen Winterspiele 2026 vergeben. Je 24 Quotenplätze für Frauen und Männer sowie Quotenplätze für 16 Paare und 19 Eistanzpaare können die teilnehmenden Nationen in Boston erlaufen. Die verbleibenden Olympiastartplätze (je fünf für Frauen und Männer sowie für drei Paare und vier Eistanzpaare) werden zu Beginn der neuen Saison bei der Olympia-Qualifikation in Peking (China; 17. bis 21. September 2025) verteilt. Dort kann die DEU dann auch eine Teilnehmerin für den Frauen-Wettbewerb ins Rennen schicken. Die Deutsche Meisterin Kristina Isaev (Mannheimer ERC) musste die Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden und konnte die WM-Startvoraussetzungen nicht erfüllen. (az)

Die Eiskunstlauf-WM 2025 im TV und Stream Die Wettbewerbe der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 2025 werden bei ARD ONE in der ARD Mediathek sowie bei sportschau.de und Eurosport/Discovery+ live und in Zusammenfassungen übertragen.