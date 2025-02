Joker-Boss Peukert spricht: Das ist für den ESVK jetzt wichtig

Mit Spielen in Regensburg (Freitag, 19.30 Uhr) und daheim gegen Freiburg (Sonntag, 17 Uhr) beschließt der ESV Kaufbeuren am Wochenende die DEL2-Hauptrunde. Für die Joker geht es noch um Platz zehn und somit die Pre-play-offs. Diesen Rang belegt ausgerechnet Freiburg, das ihn aber schon am Freitag im Spiel gegen Schlusslicht Selb unter Dach und Fach bringen könnte. Für den ESVK würde es dann die erste Play-down-Teilnahme seit 2016 bedeuten. Vor dem Entscheidungswochenende haben wir mit Tobias Peukert (37), Mitglied des ESVK-Beirats, in dem alle wichtigen Weichenstellungen getroffen werden, gesprochen.

