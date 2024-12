Stark im Schnee: So lief das Wochenende für Allgäuer Athleten

Nach Platz 18 am Samstag sprang Karl Geiger (SC Oberstdorf) am Sonntag als Dritter hinter Andreas Wellinger und Stefan Kraft in Ruka aufs Podest. SCO-Teamkollege Philipp Raimund landete auf den Rängen 26 und 33.

Langlauf

Mit viel Allgäu-Power ging das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder in Ruka in die Loipe. Erfolgreichste Athletin war Katharina Hennig (Sonthofen/WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), die am Freitag als Vierte beim Sieg der Schwedin Frida Karlsson über 10 km klassisch nur knapp das Podest verpasste. Am Sonntag im Massenstart (Siegerin: Jessica Diggins/USA) wurde sie Sechste.

Ebenfalls Platz sechs belegte Coletta Rydzek (Oberstdorf) am Samstag im Sprint, SCO-Teamkollegin Laura Gimmler wurde Zehnte, der Sieg ging an Johanna Hagstroem (Schweden). Achtungserfolge holten Pia Fink (Fischen/SV Bremelau) als Zwölfte im Massenstart und Sofie Krehl (SCO/19. im Sprint). Bei den Männern verfehlte Friedrich Moch (Isny) als Elfter im Massenstart (Sieger Harald Oestberg Amundsen/Norwegen) die Top Ten nur knapp, über 10 km klassisch landete er auf Platz 14. Florian Notz (Oberstdorf/SZ Böhrigen Römerstein) wurde im Massenstart 19.