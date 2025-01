Florian Höfler verlässt ESC Kempten kurz vor den Pre-Playoffs gegen Peißenberg

Kurz vor Beginn der Pre-Playoffs kommt nochmal Bewegung in den Kader des ESC Kempten. Der Eishockey-Bayernligist gab überraschend den Abgang von Stürmer Florian Höfler bekannt.

Vor den Pre-Playoffs: Florian Höfler verlässt den ESC Kempten

Der 29-Jährige war erst vor Beginn dieser Saison als einer der dortigen Topscorer vom Ligakonkurrenten EA Schongau ins Allgäu gewechselt. Eigentlich war für Höfler auch im Angriffs der Sharks eine tragende Rolle zugedacht, die Erwartungen erfüllte der gebürtige Schongauer jedoch nicht.

In 27 Einsätzen für den ESC Kempten kam Höfler auf fünf Tore und 18 Assists. Vor seinem Wechsel nach Kempten lief der Oberbayer für den EC Peiting, TSV Peißenberg, EV Füssen (Saison 2020/2021) und die EA Schongau auf. „Florian ist ohne Zweifel ein hervorragender Spieler und Charakter“, heißt es in einer Mitteilung der Sharks. „Es hat einfach im Zusammenspiel mit der Mannschaft nicht gepasst, solche Konstellationen gibt es leider im Sport immer wieder.“

Florian Höfler sucht sich einen neuen Verein

Deshalb entschieden sich die ESC-Verantwortlichen nun, Höfler die Möglichkeit zu geben, sich im noch für knapp drei Wochen geöffneten Wechselfenster einem neuen Verein zu suchen. „Wir bedanken uns bei Florian für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für seine weitere Karriere alles Gute“, heißt es weiter.

In den Pre-Playoffs wartet Peißenberg auf den ESC Kempten

ESC-Trainer Sven Curmann hat damit im Angriff eine Option weniger für die Pre-Playoffs gegen den TSV Peißenberg. In der Best-of-three-Serie benötigt der ESC nun zwei Siege, um das Viertelfinale zu erreichen.

Los geht es am Freitag (31. Januar, 20 Uhr) in Peißenberg, am Sonntag sind die Miners ab 17.30 Uhr zu Gast in Kempten. Ein mögliches drittes Spiel würde am Dienstag (4. Februar, 20 Uhr) in Peißenberg stattfinden.

Sollte der ESC Kempten die Pre-Playoffs verlieren, muss er in der Abstiegsrunde an. Dort warten die Teams, die die Hauptrunde auf den Plätzen elf bis 16 beendet haben.