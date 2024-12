Wie der ESC Kempten den Personalsorgen trotzt

Die schönste und mitunter arbeitsreichste Zeit des Eishockey-Jahres steht an und für den ESC Kempten gibt es besonders herausfordernde Spiele: am Freitag beim EC Pfaffenhofen (20 Uhr) sowie Sonntag beim heimischen „Hüttenzauber“ gegen die Landsberg Riverkings um 17.30 Uhr. Spannung erzeugt zum einen die enge Tabelle der diesjährigen Bayernliga, in der fast jeder jeden schlagen kann. Zum anderen aber – und das wiegt schwerer – die personelle Situation der Sharks.

