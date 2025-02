ESC Kempten siegt in Buchloe 6:4, schafft Klassenerhalt und darf in die Sommerpause

Eishockey-Bayernligist ESC Kempten hat am Sonntagabend das letzte Spiel der Abstiegsrunde beim ESV Buchloe mit 6:4 (0:2, 3:1, 3:1) gewonnen und damit den vorzeitigen Klassenerhalt geschafft. Das Team von Trainer Sven Curmann rehabilitierte sich damit für die 1:4-Heimniederlage vom Freitag und schließt die Abstiegsrunde als Erster mit 13 Punkten ab – vor Geretsried (12). Für beide Teams geht’s in die Sommerpause.

ESC Kempten liegt in Buchloe schnell 0:2 zurück

Der Kemptener Mannschaft steckte die 1:4-Schmach von Freitag auch in Buchloe noch in den Trikots. Um ganz sicherzugehen und den vorzeitigen Liga-Erhalt zu schaffen und sich nicht abhängig machen von dem Ergebnis des Spiels in Geretsried (am Ende 5:3-Sieg gegen Pfaffenhofen), musste sich Kempten in Buchloe zumindest in die Verlängerung retten und einen Punkt gewinnen. Doch die von Trainer Curmann erhoffte Trendwende ließ auf sich warten. Benedikt Diebolder (14.) und Christian Wittmann (16.) brachten Buchloe mit 2:0 in Führung.

Kemptens Routinier Oppenberger kippt den Schalter um

Erst im Mitteldrittel schwamm sich das Team um Kapitän Daniel Rau frei. Nikolas Oppenberger (22.) und Filip Kokoska (24.) glichen innerhalb von zwei Minuten zum 2:2 aus, Linus Voit (36.) brachte den ESC erstmals mit 3:2 in Führung. Doch der Erfolg im Ostallgäu hing lange am seidenen Faden. Michal Telesz (40.) glich noch vor der zweiten Drittelsirene aus. Beruhigend waren im Laufe des Abends die Meldungen aus Geretsried. Der dortige ESC lag deutlich vorn gegen Pfaffenhofen, das Kempten den zweiten Platz rein theoretisch noch streitig hätte machen können.

Kokoska trifft zum 6:4-Siegtor ins leere Netz

Vor 333 Zuschauern in der Sparkassen-Arena in Buchloe blieb auch das letzte Drittel heiß umkämpft. Nach mehreren Unterzahl-Spielen, die der ESC schadlos überstand, erzielte Filip Kokoska das 4:3 (48.), fünf Minuten später glich das Heimteam in Überzahl wieder aus (Felix Schurr/53.). Doch den längeren Atem hatte der ESC Kempten: David Mische traf zweieinhalb Minuten vor Ende der Partie zum 5:4 und Filip Kokoska machte zwei Sekunden vor der Schlusssirene ins leere Tor, nachdem die Buchloer mit einem sechsten Feldspieler versuchten, noch den Ausgleich zu erzielen.

Icon Vergrößern Filip Kokoska (hier in der Mitte vorn im blau-roten Trikot) war mit drei Treffern der Matchwinner beim 6:4-Erfolg des ESC Kempten am Sonntag in Buchloe. Foto: Dirk Klos Icon Schließen Schließen Filip Kokoska (hier in der Mitte vorn im blau-roten Trikot) war mit drei Treffern der Matchwinner beim 6:4-Erfolg des ESC Kempten am Sonntag in Buchloe. Foto: Dirk Klos

Kemptener Anhang feiert Trainer Curmann

Die Freude und die Erleichterung über den 6:4-Erfolg war groß. Damit schließt der ESC die Abstiegsrunde B mit 13 Punkten als Erster ab und schaffte damit den vorzeitigen Liga-Erhalt, ebenso wie Geretsried mit zwölf Zählern. Die Kemptener Mannschaft ließ sich vom mitgereisten Anhang feiern, laut ESC-Pressesprecher Thomas Hasselbach feierte die Kemptener Fankurve lauthals ihren Trainer Sven Curmann, der zumindest in den sozialen Netzwerken nach dem 1:4 gegen Geretsried scharf angegangen wurde; weil er ratlos wirkte und die Mannschaft mit heftiger Kritik überzog. Curmann hinterließ aber auch den Eindruck, als würde er sein Team weder im Training noch in den Spielen überhaupt noch erreichen. Immerhin: Curmann hatte sich für die schwache Leistung seiner Mannschaft offiziell bei den Fans entschuldigt.

Icon Vergrößern Mit gesenktem Haupt verließ ESC-Trainer Sven Curmann nach dem 1:4 gegen Geretsried das Eis. Am Sonntag in Buchloe wurde er von den Fans gefeiert; nachdem der Klassenerhalt unter Dach und Fach war. Foto: Dirk Klos Icon Schließen Schließen Mit gesenktem Haupt verließ ESC-Trainer Sven Curmann nach dem 1:4 gegen Geretsried das Eis. Am Sonntag in Buchloe wurde er von den Fans gefeiert; nachdem der Klassenerhalt unter Dach und Fach war. Foto: Dirk Klos

Curmann brodelt bei der Pressekonferenz

Geknickt, enttäuscht und auch mit einer nicht zu übersehenden Portion Groll war Kemptens Trainer Sven Curmann am späten Freitagabend übers Eis der Kemptener ABW-Arena Richtung Kabine gestakst. Sein Team hatte gerade das erste von zwei entscheidenden Partien in der Bayernliga-Abstiegsrunde mit 1:4 gegen den ESC Geretsried verloren. Und Curmann war sauer. Richtig sauer. Ob er seiner Mannschaft in der Umkleide einen verbalen Einlauf verpasste, ist nicht überliefert. Vermutlich nicht, denn sonst hätte er nicht zehn Minuten später bei der Pressekonferenz in der Sharks-Stadiongaststätte immer noch so gebrodelt.

Wie immer nach Niederlagen gratulierte Curmann erst dem Gästetrainer (diesmal Hans Tauber, der sich bei seinem Team für den gezeigten Kampfgeist bedankte). Wie immer nach Niederlagen wahrte Curmann auch diesmal die Contenance, wurde nicht laut oder ausfallend. Aber seine Sätze waren gewichtig, schonungslos und ein Stück weit auch entlarvend, wie wenig Einfluss er bisweilen auf die Mannschaft hat.

Curmann: Kein Herz, keine Leidenschaft, kein Kampf

Hier das Statement von Curmann – ausnahmsweise in voller Länge: „Wir haben zehn Minuten Eishockey gespielt und danach gar nichts mehr getan. Wir waren in allem unterlegen. Wir haben keine Scheibe und keine Schüsse aufs Tor gebracht, keine Befreiung hinten, kein Zweikampfverhalten. Wir haben alles vermissen lassen, was ein Eishockey-Spiel ausmacht. Warum das so ist, kann ich jetzt nicht erklären. Ich weiß es nicht. Wir haben uns unter der Woche auf den Gegner eingestellt und ordentlich trainiert. Wie es zustand kommt, dass davon auf dem Eis gar nichts gezeigt wurde – kein Herz, keine Leidenschaft, kein Kampf – das ist für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt auch unerklärlich.“

Icon Vergrößern Der Kemptener Anhang sah beim 1:4 gegen Geretsried eine schwache Kemptener Mannschaft. Trainer Curmann entschuldigte sich offiziell für die Darbietung seines Teams. Foto: Dirk Klos Icon Schließen Schließen Der Kemptener Anhang sah beim 1:4 gegen Geretsried eine schwache Kemptener Mannschaft. Trainer Curmann entschuldigte sich offiziell für die Darbietung seines Teams. Foto: Dirk Klos

Curmann schimpft: „Das hatte mit Eishockey nichts zu tun“

Nachdem ESC-Pressesprecher Thomas Hasselbach festgestellt hatte, dass sich „die Jungs so schwertun, die Leistung zu Hause aufs Eis zu bringen“ und es doch einen Grund geben müsse, warum „gestandene Spieler wie blockiert wirkten“, ergänzte Curmann: „Du hast mit allem recht. Das hatte mit Abstiegskampf nichts zu tun. Das hatte mit Eishockey nichts zu tun. Wenn ich wüsste warum, dann würden wir das anders angehen. Ich kann es nicht beantworten. Wir waren motiviert, wollten alles aufs Eis bringen und haben nichts davon umgesetzt. Für diese Leistung kann man sich nach außen nur entschuldigen. Und muss das auch tun. Man sieht es am Saisonverlauf: Die Mannschaft hat zwei Gesichter. Jetzt geht es darum, am Sonntag wieder das gute Gesicht zu zeigen, den Sieg nach Hause und die Saison in Buchloe zu Ende zu bringen.“

Zumindest dieses Vorhaben hat Curmann erreicht. Am Sonntagabend gab's das Happy End. Allzu groß dürften die Feierlichkeiten über den Klassenerhalt aber wegen des Auf und Abs in den letzten Wochen sicher nicht ausgefallen sein.