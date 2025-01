Auch auf der Bowlingbahn will der ESC Kempten die Grundlage für einen erfolgreichen Auftritt in den Pre-Playoffs der Eishockey-Bayernliga schaffen. Am Mittwoch trafen sich die Spieler nach dem Training in der Nachbarschaft des Eisstadions und ließen dabei möglicherweise auch den in den letzten Wochen angestauten Frust an den Kegeln aus.

