Den Start in das neue Jahr hat der ESC Kempten ordentlich vermasselt. Nach der 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)-Niederlage am Freitagabend in Waldkraiburg unterlag der Eishockey-Bayernligist am Sonntag vor heimischem Publikum dem ESC Geretsried mit 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) und bleibt damit am ersten Pflichtspiel-Wochenende des Jahres ohne Punkte.

