So schlägt sich der ESV Kaufbeuren aktuell im entscheidenden Play-Down-Spiel gegen Selb

Während der ESV Kaufbeuren in den ersten beiden Begegnungen der Play-Downs gegen die Selber Wölfe zusammengerechnet elf Treffer erzielte, blieb das Offensiv-Feuerwerk in der dritten und vierten Partie der ersten Play-Down-Runde aus. Am vergangenen Sonntag blieben die Joker gar torlos. Nun geht es im fünften Spiel um alles: Den Jokern fehlen noch zwei Siege zum Klassenerhalt. Nach dem Heimsieg in Partie eins folgten drei Niederlagen gegen die Wölfe.

So steht es im Spiel zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Selber Wölfen nach dem ersten Drittel

Und das erste „Do-or-die“-Spiel des ESV Kaufbeuren gegen die Selber Wölfe in den Playdowns elektrisierte schon vor der Partie: Selber und Kaufbeurer Zuschauer und Funktionäre zeigten leichte Nervosität auf die Frage, wer die besseren Chancen hat. Und die Fans reagierten unterschiedlich: Der Selber Block machte akustisch Dampf, der Kaufbeurer blieb stumm.

Das Spiel wogte verhalten hin und her und lebte von Einzelleistungen und Fehlern – obwohl beide Teams die vermeiden wollten. Die erste Strafzeit war dann auch ein Beinstellen aus Versehen (8.), die Joey Lewis im Powerplay zum 1:0 nutzte. Der ESVK und die Fans wachten auf – prompt gab es die nächste Strafzeit für Selb. Wenig später vollendete Jere Laaksonen einen guten Spielzug der Joker (12.). In der 13. Minute fiel fast das 3:0, stattdessen Strafzeit für den ESVK. Danach und weil Selb nun mehr zum Spiel beitrug, zeigte Daniel Fießinger mehrfach seine Klasse.