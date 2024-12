Joker sichern sich zwei Punkte gegen Regensburg - so lief das Spiel

Nach der 1:4-Niederlage am Wochenende zuvor in Regensburg hat der ESV Kaufbeuren am Freitag daheim gegen die Eisbären mit 5:4 nach Verlängerung gewonnen.

Im ersten Drittel waren die Joker die mit weitem Abstand bessere Mannschaft. Max Oswald erzielte in seinem ersten Spiel nach seiner Verletzungspause das 1:0 (4.). Colby McAuley oder mehrfach Jere Laaksonen hätten erhöhen können.

Letztlich war es Simon Schütz, der schnörkellos zentral von der blauen Linie zum 2:0 einnetzte. Die offensiv unauffälligen Gäste waren zur ersten Pause mit diesem Ergebnis gut bedient.

Effektives Powerplay von ESVK und Eisbären Regensburg

Das erste Powerplay des Spiels nutzte Regensburgs Jakob Weber zum Anschlusstreffer (25.). In den Folgeminuten verhinderte der Pfosten auf beiden Seiten weitere Tore.

Das zweite Powerplay dieses Matches führte zum 3:1 durch Kaufbeurens Jamal Watson. Umstritten war das 2:3 von Constantin Ontl (38.). Der Eisbär war zu Fall gekommen und mit Wucht in ESVK-Torwart Daniel Fießinger gerutscht - und so auch der Puck.

Die Schiedsrichter erkannten kein Foulspiel. Dem vierten Joker-Treffer zwei Minuten vor der zweiten Pause stand die Latte entgegen. Schlag auf Schlag ging es in der 44. Minute. Zuerst glich Corey Trivino aus - nur Augenblicke später traf Joey Lewis zum 4:3. Für die Joker war es die richtige Antwort.

Joker schlucken späten Ausgleich

Regensburg musste mutiger werden und belohnte sich 78 Sekunden vor regulärem Spielende mit dem 4:4. In der Overtime war Kaufbeuren aktiver, folgerichtig bejubelten die Joker das 5:4 von Kharboutli.

