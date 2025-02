Ex-Joker drücken die Daumen und sehen ESVK in Pre-Play-offs

Noch vier Pflichtspiele stehen für den ESV Kaufbeuren in der laufenden DEL2-Hauptrunde an. Die Allgäuer liegen inzwischen auf dem elften Platz, der den Gang in die Play-downs bedeuten würde. Erstmals seit der Saison 19/20 müssen die Joker also um den vorzeitigen Klassenerhalt bangen. Anfang 2020, in der letzten Saison unter Trainer Andreas Brockmann, wurde Kaufbeuren dann noch Neunter – mit einem einzigen Zähler Vorsprung auf Weißwasser.

Manuel Weis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ESVK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis