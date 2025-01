Unglaubliche Aufholjagd: Wie der ESVK gegen Bad Nauheim gewann

Mit Ach und Krach hat der ESV Kaufbeuren am Freitag das so wichtige Heimspiel gegen Bad Nauheim mit 5:4 gewonnen.

Dabei gelang den Jokern eine Aufholjagd. Unnötig war zunächst das 1:0 der Kurstädter (8.), fiel es doch in der einzigen Überzahl-Situation der Joker im ersten Drittel. Immerhin fand Kaufbeuren postwendend die richtige Antwort.

Das 1:1, geschossen nur 31 Sekunden später, war eine Willensleistung von Assist-Geber Nick Maul, vollendet von Leon Sivic. In der neunten Minute hatte Kaufbeurens Jacob Lagacé die Führung auf dem Schläger, vergab aber.

ESVK am Freitag: Ein Arbeitssieg

Bis zur ersten Pause waren zwei emsig arbeitende Teams auf dem Eis zu sehen. Spürbar war, dass Kaufbeuren nach den jüngsten Misserfolgen verunsichert war. So unterliefen den Jokern auch diesmal wieder einige Fehler – etwa beim Bad Nauheimer 2:1 durch Lautenschlager in der 22. Minute. Brent Aubin erhöhte in der 32. Minute auf 3:1, die Teufel waren hier im Powerplay erfolgreich.

Umso wichtiger war es, dass weiterhin aktive Joker ihrerseits ebenfalls ein Überzahlspiel nutzten: Jacob Lagacé verkürzte in der 35. Minute auf 2:3. Weil die Joker sich nicht aufgaben und zu Beginn des dritten Drittels viel Dampf machten, war das aus zentraler Position von Verteidiger Tomas Schmidt erzielte 3:3 (46.) durchaus verdient.

Das wenig hochklassige Spiel lebte nun vollends von der Spannung, insbesondere fünf Minuten vor Schluss, als Joseph Lewis für seine Allgäuer ein erneutes Überzahlspiel herausholte. Und obwohl Kaufbeuren kein gutes Powerplay aufzog, netzte Lewis ein: Just in dem Moment, in dem sich die Bad Nauheimer Strafbanktür wieder öffnete. Entschieden war das Match dann 115 Sekunden vor Ende, als die Gäste längst ohne Torwart spielten und Sami Blomqvist genau das zum 5:3 nutzte. Momente vor Ende gelang den Gästen noch das 4:5.

