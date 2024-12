Drei Punkte gegen Selb: ESVK gewinnt wichtiges Spiel

Ohne seine Nummer Eins, Daniel Fießinger, musste der ESVK am Donnerstag vor 2.830 Zuschauern in die Heimpartie gegen Selb gehen, doch sein Vertreter Rihards Babulis machte seine Sache insgesamt sehr gut und hatte ebenfalls seinen Anteil am 4:2-Sieg der Joker.

In den ersten Minuten merkte man beiden Mannschaften an, dass sie aktuell nicht mit Selbstvertrauen gesegnet sind. Mit dem 1:0 von Sami Blomqvist in der elften Minute bekam das Spiel des ESVK mehr Struktur.

Gleich zwei Powerplay-Treffer von Max Oswald in der 13. und 19. Minute sorgten zunächst für eine verdiente 3:0-Führung für die Joker.

ESVK führt zuerst deutlich, macht es aber nochmal spannend

Unnötig, vielleicht mit den Gedanken schon beim Pausentee, kassierten die Kaufbeurer 38 Sekunden vor der ersten Pause noch den 1:3-Anschlusstreffer durch Ryan Smith. In der Mitte der Partie hatte der ESVK sogar knapp eine Minute lang eine doppelte Überzahl, doch Max Oswald, Alex Thiel und Joey Lewis brachten den Puck nicht über die Linie.

Wer vorne nicht trifft wird hinten bestraft, so war es in der 37. Minute, als Nick Miglio einen Konter eiskalt zum 2:3 ausnutzte. Mit dem weiteren Gegentreffer war auch sofort wieder eine gewisse Nervosität im Spiel der Joker eingekehrt.

Mit guten Möglichkeiten auf den vierten Treffer starteten die Joker ins letzte Drittel. Das Spiel wurde zunehmend zu einer Zitterpartie, bis Samir Kharboutli in der 51. Minute mit dem 4:2 wieder für etwas Ruhe sorgte. Mit Unterstützung der Fans brachten die Joker das knappe Ergebnis über die Zeit und durften sich nach drei sieglosen Spielen wieder über einen Dreier freuen.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in Ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.