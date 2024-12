ESVk ist besseres Team, verliert aber in Weiden

Beim 3:5 am Sonntagabend in Weiden war der ESV Kaufbeuren ab der 15. Minute über weite Strecken das bessere Team, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Die Allgäuer fanden schwer in die Partie.

Nach acht Minuten ließ Verteidiger Dieter Orendorz seinen Gegenspieler in der Ecke laufen, kurz danach versenkte Tyler Ward den Puck im Netz. Gegen Drittelende erzwangen die Kaufbeurer Fehler des Gegners.

Joker Watson mit Offensivdrang, Lagacé mit erstem Saisontor

Das führte zu einer Zwei-Mann-Überzahl und dem 1:1 von Sami Blomqvist (19.). Gefährliche Aktionen der Hausherren waren auch nach dem ersten Seitenwechsel Mangelware. Das Spiel wurde aber zerfahrener. Wunderschön war das 2:1, eine sehenswerte Einzelaktion von Joker-Verteidiger Jamal Watson, der gleich mehrere Gegner stehen ließ. Bis zur Pause fielen, trotz Überzahlsituationen auf beiden Seiten des Eises, keine weiteren Tore.

Zu Beginn des dritten Drittels war es zunächst Neal Samanski, der den Puck über die Torlinie der Allgäuer stocherte (44.). Kaufbeuren antwortete aber umgehend, denn kurz später bediente der starke Watson seinen Mitspieler Jacob Lagacé mustergültig und dieser schob die Hartgummischeibe ins Weidener Tor zum 3:2. Ein Kunststück gelang Weidens Daniel Bruch in der 53. Minute.

Obwohl neben Daniel Fießinger noch drei Joker vor dem eigenen Tor standen, traf er in die Maschen zum abermaligen Ausgleich. Ex-Kaufbeurer Fabian Voit brachte die Blue Devils in der 56. Minute erstmals in Führung. Das Weidener 4:3 war schmeichelhaft. Danach war der ESVK zu hektisch, sodass es bei der unnötigen Niederlage blieb, die Neal Samanski 50 Sekunden vor Schluss ins Empty-Net noch erhöhte.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht