Der ESV Kaufbeuren hat sein Derby in Landshut am Sonntag mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren. Schon am Freitag setzte es gegen Ravensburg eine Niederlage, hier war vor allem auffällig, dass Ravensburg vier Powerplay-Tore gelangen. Mit Verteidiger Jamal Watson (29), der in beiden Spielen traf, haben wir gesprochen.

