Diese Personalie wird gerade beim ESVK diskutiert

Mit dem EHC Freiburg (Freitag, 19.30 Uhr, Heimspiel) und den Eisbären aus Regensburg (Sonntag, 17 Uhr, auswärts) kommt es der ESV Kaufbeuren aus der DEL2 am kommenden Wochenende mit zwei Gegnern zu tun, die in der Tabelle weiter hinten liegen. Freiburg ist nach zuletzt drei Niederlagen in Folge nur noch Neunter, der amtierende Zweitliga-Meister Regensburg gar nur Elfter.

Mit Blick auf den Joker-Kader stellen sich personelle Fragen. Eine davon: Welchen Importspieler setzt das Trainerteam auf die Tribüne? Seit der Lizenzierung von Jacob Lagacé muss immer einer pausieren. Diese Frage soll sich jeweils kurzfristig entscheiden. Am vergangenen Wochenende befanden sich gleich mehrere Leistungsträger bekanntlich in einem kleinen Formtief.

Eine weitere Frage: Wird Stürmer Max Oswald schon für dieses Wochenende fit? Im Eistraining ist der Angreifer jedenfalls schon wieder. Seine Rückkehr wird ab Mitte Dezember besonders wichtig, denn dann wird der vom Kooperationspartner aus München zur Verfügung gestellte Nick Maul bei der U20-WM sein – und den Kaufbeurern entsprechend bis in den Januar hinein fehlen. An anderer Stelle deutet sich Zuwachs in der Joker-Kabine an.

Holt der ESVK Verstärkung im Tor?

Das Portal „Eisblog“ hat berichtet, dass Torwart Leon Dubrawa zum ESVK wechseln wird. Manager Michael Kreitl wollte sich im Gespräch mit unserer Redaktion nicht zu dieser Spekulation äußern. Dubrawa, 23 Jahre alt und in Ebersberg geboren, kommt eigentlich aus dem Landshuter Nachwuchs, vergangene Saison spielte er 16 Mal für Absteiger Bietigheim in der DEL2. Seine Fangquote lag damals bei 88 Prozent. Im Sommer bekam er keinen neuen Vertrag. Eine Verpflichtung des 23-Jährigen würde vor allem mit Blick auf die jüngsten Verletzungen der aktuellen Joker-Nummer 2, Rihards Babulis, Sinn ergeben. Babulis fiel in dieser Saison bereits mehrfach aus.