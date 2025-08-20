ESVK: Die Wundertüte greift nun an

Als „größte Wundertüte“ der kommenden Saison umschrieben die Influencer des Internet-Angebots „Eisblog“ den ESV Kaufbeuren, der nach einer in den Play-downs endenden Vorsaison rund 20 Spieler verabschiedet und 13 neu verpflichtet hat. Am Donnerstagabend, 19:30 Uhr, beim Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Rosenheim geht diese Wundertüte zum ersten Mal ein bisschen auf. „Wir sind alle sehr gespannt und voller Erwartungen“, sagt Nico Appendino.
Erstes Testspiel der Saison
