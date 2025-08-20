Icon Menü
ESVK mit erstem Testspiel vor der Eishockey-Saison gegen Rosenheim: Joker sind eine Wundertüte

Erstes Testspiel der Saison

ESVK: Die Wundertüte greift nun an

Die neuen Joker messen sich erstmals nach der Sommerpause mit einem anderen Team - im Test gegen Rosenheim. Was der Sportleiter erwartet und was ein Rückkehrer sagt.
Von Manuel Weis
    •
    •
    •
    Das Kaufbeurer Eisstadion füllt sich in den nächsten Wochen wieder. Am Donnerstag (19.30 Uhr) bestreitet der ESVK das erste Testspiel gegen dien Ligakonkurrenten Starbulls Rosenheim.
    Das Kaufbeurer Eisstadion füllt sich in den nächsten Wochen wieder. Am Donnerstag (19.30 Uhr) bestreitet der ESVK das erste Testspiel gegen dien Ligakonkurrenten Starbulls Rosenheim. Foto: Mathias Wild

    Als „größte Wundertüte“ der kommenden Saison umschrieben die Influencer des Internet-Angebots „Eisblog“ den ESV Kaufbeuren, der nach einer in den Play-downs endenden Vorsaison rund 20 Spieler verabschiedet und 13 neu verpflichtet hat. Am Donnerstagabend, 19:30 Uhr, beim Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Rosenheim geht diese Wundertüte zum ersten Mal ein bisschen auf. „Wir sind alle sehr gespannt und voller Erwartungen“, sagt Nico Appendino.

