Stark dezimierter ESVK verliert in Krefeld

Gerade einmal 15 gesunde Feldspieler hatte der ESV Kaufbeuren für die Auswärtspartie beim Favoriten in Krefeld, die am Montag 3:4 verloren ging, zur Verfügung. Somit war von Beginn an klar, dass sich die Joker hauptsächlich auf ihre Defensivarbeit beschränken müssen.

Das gelang ihnen bis zur sechsten Spielminute weitgehend gut, doch dann setzte sich Krefelds Top-Verteidiger Davis Vandane über außen durch und erzielte die 1:0-Führung. Chancenlos war der ESVK nicht, denn ein starker Vorstoß von Jamal Watson, ein Pfostenschuss von Jakob Peukert, sowie ein vergebener Alleingang von Colby McAuley hätten zu diesem Zeitpunkt durchaus für den Ausgleich sorgen können.

ESVK in Krefeld: Erst Stimmungskiller, dann Aufholjagd

Stattdessen leistete man sich in der 20. Minute einen kapitalen Fehler im Aufbau, den Jon Matsumoto eiskalt zum 2:0 verwertete. Die Joker kamen mit einer guten Möglichkeit von Samir Kharboutli aus der Pause, doch das 3:0 für Krefeld in der 24. Minute wirkte auf das Team zunächst wie ein weiterer Stimmungskiller.

Doch die Pinguine hatten die Rechnung zunächst ohne den Kampfgeist des ESVK gemacht. Mit dem 1:3-Anschlusstreffer von Samir Kharboutli bekam die kurze Kaufbeurer Bank wieder frische Luft und das 2:3 (37.) durch einen Schlagschuss in Überzahl von Fabian Koziol wurden die Bemühungen der Joker erneut auf der Anzeigetafel honoriert. Im Schlussdrittel muss zunächst Simon Schütz auf der Torlinie klären, doch dann hatte die Joker trotzdem Pech, als Jamal Watson in Unterzahl einen Schuss ins eigene Tor lenkte.

Joey Lewis hatte in 55. Minute den Anschlusstreffer auf dem Schläger, doch er verpasste das Tor. 22 Sekunden vor dem Ende konnte Max Oswald zwar noch auf 3:4 verkürzen, doch für mehr sollte es an diesem Abend für den kleinen Kader der Joker nicht reichen.