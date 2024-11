Spielt der ESVK eine gute oder eine schlechte Saison, Herr Jun?

Nach dem schwachen 3:7 in Freiburg wurde 5:1 gegen Weiden gewonnen. „Sie zeigen in diesen Spielen dann ein anderes Gesicht und echten Willen. Die Frage ist: Wieso?“, sagt Jun, der gleichzeitig betont. „Hätte mir jemand im August gesagt, dass wir Mitte November 33 Punkte haben, ich hätte sofort unterschrieben.“

„Die Leistungsschwankungen sind auch mir ein großes Rätsel.“ Nach dem 2:5 gegen Landshut folgte am Wochenende ein starkes Spiel, das mit 4:2 in Ravensburg gewonnen wurde. Kein neues Muster. Nach dem 0:7 in Landshut gewannen die Joker auch das erste Aufeinandertreffen dieser Saison gegen Ravensburg 3:1.

Jun betont, wie stark die DEL2 geworden sei. „Hinter uns in der Tabelle stehen bei Weitem keine Trottel. Da sind Teams zu finden, die einen weitaus höheren Etat haben als wir.“ Der Übungsleiter weiß auch, wie schnelllebig das Eishockey-Geschäft ist. Zurückliegende Saison habe der ESVK in der Hauptrunde vier Mal gegen Landshut verloren.

Der ESVK hat in dieser Saison das zweitschlechteste Bully-Spiel und steht beim Powerplay mit rund 18 Prozent Erfolgsquote im Ligamittelfeld. „Wir kämpfen aktuell mit unserem Überzahlspiel“, bestätigt zwar Jun, sagt aber dennoch: „Wenn wir im Frühjahr mit dieser schlechten Quote trotzdem ins Halbfinale kommen, ist das okay.“

über die Entwicklung der jungen Spieler:

Sehr zufrieden zeigte sich Daniel Jun zuletzt mit den Schritten, die Leon Sivic und Quirin Bader gemacht hätten. Klar sei aber, dass man die Jungen noch nicht mit Spielern wie Max Hops oder Philipp Bidoul vergleichen könne, die die Joker im Sommer verlassen haben.

Über Neuzugang Marvin Feigl (22), der sich ebenfalls bereits entwickelt habe, sagt Jun: „Er hat noch einen Weg vor sich. Er muss seine Rolle im Team noch besser verstehen.“ Lob verteilte er an Spieler wie Peukert, Thal oder Nifosi, also jene Akteure, die gerade in Füssen. „Sie müssen – wie damals Burghart oder Hops – jetzt in der Oberliga lernen. Sie sind auf einem guten Weg in die erste Mannschaft des ESVK.“