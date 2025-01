ESVK trifft auf Schlusslichter – Fragezeichen hinter Einsatz von Lagacé

Mit den beiden schwächsten Teams der DEL2 bekommt es der ESV Kaufbeuren am Wochenende zu tun. Am Freitag reist die Mannschaft von Trainer Leif Carlsson zum Vorletzten nach Selb (Spielbeginn 19.30 Uhr), am Sonntag gastiert Schlusslicht Crimmitschau (17 Uhr) im Allgäu.

Selb, Crimmitschau und Kaufbeuren sind zugleich die drei DEL2-Teams mit den schwächsten Defensiven. Personell gibt es bei den Jokern mehrere Fragezeichen. Kapitän Simon Schütz, der vergangenen Sonntag verletzt fehlte, hat zwar wieder trainiert. Ob ein Einsatz infrage kommt, wird sich aber erst kurzfristig entscheiden, verrät Carlsson. Gleiches gilt für die Stürmer Jere Laaksonen und Jacob Lagacé, die in den Trainings krank fehlten.

Trainer Leif Carlsson möchte sich nicht in die Karten schauen lassen

Carlsson wollte sich nicht in die Karten schauen lassen: Da nach der Verpflichtung des kanadischen Mittelstürmers Ryan Valentini ohnehin je ein Kontingentspieler aussetzen muss, könnte es auf eine Pause für Lagacé hinauslaufen.