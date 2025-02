Es wird eng: Nächste Niederlage für die Joker

Mit positiver Bilanz aus den ersten drei Saisonvergleichen war der ESV Kaufbeuren nach Ravensburg gefahren, doch mit dem 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)-Heimsieg glichen die Towerstars wieder aus.

Alles wie immer: Joker starten gut

Der ESVK kam am Freitagabend gut aus der Kabine. Das 1:0 von Alexander Thiel nach einem verdeckten Schuss von der blauen Linie kam zu diesem Zeitpunkt verdient (6.). Doch die Antwort der Towerstars ließ nicht lange auf sich warten.

Der aufgerückte Verteidiger Dennis Pfaffengut traf via Gestänge ins Tor von Daniel Fießinger zum Ausgleich (11.). Fießinger hat seinen Vertrag in Kaufbeuren frisch verlängert. Fortan war Ravensburg besser im Spiel und der Kaufbeurer Torhüter rückte in den Mittelpunkt. 53 Sekunden waren im Mitteldrittel gespielt, als die Towerstars die Führung erzielten. Das Offensivspiel der Joker war meist harmlos.

Alles wie immer: Joker verlieren im Lauf der Zeit den Faden

Dagegen machte Robbie Czarnik den Unterschied, als er sich den Puck nach dem Bully schnappte und humorlos zum 3:1 einnetzte (36. ). Das 4:1 von Fabian Dietz 71 Sekunden vor der zweiten Pause im Powerplay war eine Art Vorentscheidung. Zwar gab der ESVK mit dem 2:4 von Dieter Orendorz noch ein Lebenszeichen.

Doch den Versuch, ohne Torwart den Ausgleich zu schaffen, bestraften die Towerstars mit dem 5:2. Am Sonntag empfängt Kaufbeuren ab 17 Uhr nun Landshut - es wird das erste Heimspiel nach Bekanntwerden des anstehenden Geschäftsführerwechsels. Einen Kommentar vom nahenden Aus von Michael Kreitl bei den Jokern finden Sie hier.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in Ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.