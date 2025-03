Das Café Gisela in München ist der Geburtsort des FC Bayern München. Am 27. Februar 1900 wurde dort der Verein gegründet, der inzwischen zum erfolgreichsten und bekanntesten Fußball-Marken der Welt zählt. Anlässlich des 125-jährigen Geburtstags kehrten nun einige Protagonisten aus der langen FCB-Geschichte an die nachgebaute Kulisse des Gründungsorts zurück.

