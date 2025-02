In der Fußball-Bayernliga geht der FC Memmingen mit der besten Ausgangslage aller Allgäuer Klubs in die Restsaison. Der FCM steht mit 39 Punkten auf Platz zwei, hinter dem nicht aufstiegsberechtigten TSV 1860 München. Was Trainer Matthias Günes zur sportlichen Ausgangslage und zum Abschied von Präsident Armin Buchmann sagt.

