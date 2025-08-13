1:5 im Totopokal: FCM kassiert höchste Pleite unter Trainer Günes

Die Pokalreise ist für den FC Memmingen mal wieder früh zu Ende gegangen. Der Fußball-Regionalligist unterlag am Dienstagabend in der zweiten Runde des bayerischen Toto-Pokals beim Bayernligisten FC Pipinsried mit 1:5 – es war zugleich die höchste Pflichtspielniederlage für Trainer Matthias Günes seit seinem Amtsantritt im Januar 2024.

Nur 246 Zuschauer sehen die Pokalpleite des FCM in Pipinsried

Dabei begann der Pokalabend vor lediglich 246 Zuschauern in Pipinsried für den FCM noch vielversprechend. Nico Nollenberger hatte die Allgäuer in der 6. Minute in Führung gebracht, Pipinsried drehte den Spielstand aber noch im ersten Durchgang durch Tore von Fabian Benko (19.) und Mario Götzendörfer (30.).

In der zweiten Halbzeit schraubten Nenad Petkovic (51.), Kubilay Celik (70.) und Benedikt Wiegert (85.) das Ergebnis nach oben. „Von Anfang bis Ende war das ein schwacher, stellenweise sogar desolater Auftritt von uns“, sagte FCM-Trainer Matthias Günes. „Wir haben in keiner Phase des Spiels die Energie auf den Platz gebracht, die uns sonst auszeichnet“.

FC Pipinsried ist der Pokal-Angstgegner des FC Memmingen

Der FC Pipinsried kegelte den FC Memmingen bereits in der Saison 2023/24 aus dem Wettbewerb – und zog anschließend durch Siege gegen den SV Wacker Burghausen (8:7 nach Elfmeterschießen) und den TSV 1860 München (1:0) ins Halbfinale ein. Dort war gegen die Würzburger Kickers (0:1) Endstation. Überhaupt ist Pipinsried so etwas wieder Pokal-Angstgegner des FCM. 2014 flog der Regionalligist nach einer 2:5-Niederlage gegen die Oberbayern raus.

Am Wochenende sind die Memminger in der Regionalliga spielfrei

Zeit, um die Pokalpleite aufzuarbeiten, hat der FC Memmingen genug. Der FCM ist am kommenden Wochenende spielfrei, weil die Regionalliga-Begegnung gegen den FV Illertissen auf 9. September verlegt wurde. Der FVI erwartet am Samstag (15.30 Uhr) Zweitligist 1. FC Nürnberg. In der Regionalliga geht es für den FC Memmingen am Samstag, 23. August, mit dem Auswärtsspiel bei der noch punktlosen Viktoria Aschaffenburg weiter. (mit ass)